Guerra de streamings: Migue Granados respondió de manera incisiva a los picantes dichos de Nico Occhiato

La decisión de Nico Occhiato de no participar en un reciente torneo de pádel ha generado un notable revuelo dentro del ámbito de los medios digitales. El evento, convocado por OLGA , reunió a una amplia gama de figuras de la transmisión en línea, haciendo más evidente la ausencia del conductor, quien optó por explicar públicamente sus razones, lo que generó la respuesta filosa de Migue Granados .

Desde su perspectiva, el presentador de La Voz Argentina (Telefe), justificó su postura durante una entrevista con LAM (América TV). “No tiene nada que hacer Luzu ahí. La verdad que yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y ellos no hizo cosas piolas con nosotros, no se portaron bien”, expresó el conductor.

En la misma línea, Occhiato amplió su argumentación, señalando que existieron acciones que consideró inadmisibles. “Se portaron bastante desleales, ¿por qué tenemos que hacer cosas en conjunto? La verdad que no, pero no está todo mal tampoco, uno elige qué hacer y qué no hacer”, sentenció el líder de LUZU TV .

La réplica a estas picantes declaraciones llegó de la mano de Migue Granados , la cabeza del streaming OLGA, este miércoles desde el programa Intrusos (América TV), donde salió al cruce de los comentarios defendiendo su propia forma de actuar. "Yo banco a lo de no ser careta, siempre. Yo soy muy transparente, a veces bruto por eso, y a veces te bardean por ser tan directo".

Además, el conductor explicó la lógica detrás de las polémicas contrataciones de OLGA, intentando desvincular el conflicto de una cuestión moral. "Yo banco que no fue careta y dijo 'mirá, conmigo se portaron mal y no voy a ir a tu cumpleañitos'. La realidad es que nosotros llamamos gente que estaba laburando allá cuando terminó el año, le ofrecimos laburo porque nos gustaba, llamamos de Blender a Evita Luna, y los de Blender vinieron al torneo, es trabajo", expresó con total ironía Migue Granados.

Nicolás Occhiato en Sálvese Quien Pueda.jpg Nico Occhiato explicó sus razones para no ir al campeonato de Pádel organizado por OLGA. Foto: captura pantalla canal América

" Cuando alguien que está en tu casa elige irse a otro lado, duele. Entiendo que esté ofendido y que no quiera venir al cumpleañitos. No me parece loco. Lo que planteó me parece correcto, yo haría lo mismo. No me parece un tema de valores", explicó el conductor de OLGA.

Para cerrar la discusión, y ante la pregunta concreta de un colega, Granados fue terminante. El periodista Alejandro Guatti le preguntó: "¿Hablarías con Nico así como él fue a hablar con Mario (Pergolini)?". A lo que Migue respondió con firmeza: "No hay nada que hablar".