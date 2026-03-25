La joven dialogó con el programa Puro Show luego de que la Justicia dio a conocer de forma oficial la sentencia.

Santiago Martínez finalmente fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por haber intentado asesinar a Emily Ceco, su expareja. De esta manera, el fallo de la Justicia le puso el punto final a un juicio que sin dudas marcó la vida de la exparticipante de Love Is Blind.

La joven había denunciado que el acusado la atacó con extrema violencia, llegando a estrangularla con la intención de quitarle la vida, en un episodio ocurrido en febrero de 2025. El caso generó fuerte repercusión pública no solo por la gravedad de los hechos, sino también porque ambos se habían conocido en el reality.

Durante el proceso judicial, el relato de la víctima resultó clave para la condena, ya que reconstruyó una relación atravesada por agresiones físicas y psicológicas que fueron escalando hasta el intento de femicidio. En diálogo con Puro Show, Emily dejó en claro que "no lo puedo creer. No quiero festejar porque está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz".

El fuerte testimonio de Emily Ceco tras la condena a Santiago Martínez Emily Ceco rompió en llanto tras la condena a 15 años de prisión a Santiago Martínez: "Voy a tener paz" "Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron", expresó entre lágrimas Emily Ceco.