El último video de Lucas Vignale que se volvió premonitorio tras la tragedia: "Dios"

En redes se viralizó un clip que Lucas Vignale compartió horas antes del accidente de los helicópteros en Río de Janeiro donde "Gaspi" y él perdieron la vida.

Gaspi junto a Lucas Vignale y su entrenador en la Velada de Ibai Llanos.

La muerte de "Gaspi" dejó al mundo del stream y Youtube consternado. El joven se encontraba a bordo de uno de los helicópteros al momento del accidente junto a Lucas Vignale, quien era un conocido director de video y quien lamentablemente también perdió la vida.

Lucas Vignale, víctima también del accidente, compartió lo que fue la última foto de Gaspi antes de la muerte. En la misma se encontraba él acostado en una reposera al borde de la pileta y con su clásico traje.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió un video del cineasta que los usuarios tomaron como una premonición. Lucas aparece en el Cristo Redentor de Brasil, de noche y con algo de neblina, allí no habla solo se filma y cierra los ojos.

El video de Lucas Vignale tras el accidente donde también falleció "Gaspi" El último posteo de Lucas Vignale, amigo de "Gaspi", antes de la tragedia en Brasil: "Dios" La palabra que eligió para acompañar este posteo solo fue "Dios". Este clip de algunos segundos impactó fuertemente a los seguidores quienes se encuentran en shock todavía tras la noticia.