El tierno reencuentro de Alexis Mac Allister con Ailén Cova y su hija a horas del debut en el Mundial 2026

En la antesala del primer partido de la Selección Argentina, los jugadores disfrutaron de un momento de descanso junto a sus seres queridos.

El plantel de la Selección Argentina hizo una pausa en su intensa preparación para el Mundial 2026 y abrió las puertas de la concentración en Estados Unidos para recibir a las familias de los futbolistas. Este tan esperado momento, que revive la mística de los encuentros familiares durante Qatar 2022, dejó imágenes muy emotivas a pocas horas del debut.

Uno de los reencuentros más tiernos de la jornada fue el del mediocampista Alexis Mac Allister con su pareja, Ailén Cova, y la hija de ambos, Alaia, de ocho meses y medio. Tras varias semanas de distancia obligada por la concentración deportiva, la diseñadora documentó la emotiva visita a través de su cuenta personal de Instagram.

Las postales del esperado reencuentro ailen cova 1 El centrocampista posa con su hija. IG @ailencova Siempre manteniendo el cuidado de no exponer de más a la pequeña, Cova compartió con sus seguidores dos imágenes que capturan la alegría y el amor de la familia reunida.

En la primera toma, se puede ver a Mac Allister y a la beba mirándose con profunda ternura. Mientras él le sonríe y le sostiene suavemente la cabeza, Alaia le acaricia el cuello con su manito. Para ilustrar la emoción de volver a verse, Ailén escribió una breve pero contundente frase: "Al fin".