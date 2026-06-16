El tierno reencuentro de Alexis Mac Allister con Ailén Cova y su hija a horas del debut en el Mundial 2026
En la antesala del primer partido de la Selección Argentina, los jugadores disfrutaron de un momento de descanso junto a sus seres queridos.
El plantel de la Selección Argentina hizo una pausa en su intensa preparación para el Mundial 2026 y abrió las puertas de la concentración en Estados Unidos para recibir a las familias de los futbolistas. Este tan esperado momento, que revive la mística de los encuentros familiares durante Qatar 2022, dejó imágenes muy emotivas a pocas horas del debut.
Uno de los reencuentros más tiernos de la jornada fue el del mediocampista Alexis Mac Allister con su pareja, Ailén Cova, y la hija de ambos, Alaia, de ocho meses y medio. Tras varias semanas de distancia obligada por la concentración deportiva, la diseñadora documentó la emotiva visita a través de su cuenta personal de Instagram.
Las postales del esperado reencuentro
Siempre manteniendo el cuidado de no exponer de más a la pequeña, Cova compartió con sus seguidores dos imágenes que capturan la alegría y el amor de la familia reunida.
En la primera toma, se puede ver a Mac Allister y a la beba mirándose con profunda ternura. Mientras él le sonríe y le sostiene suavemente la cabeza, Alaia le acaricia el cuello con su manito. Para ilustrar la emoción de volver a verse, Ailén escribió una breve pero contundente frase: "Al fin".
La segunda fotografía muestra a la familia posando sonriente ante la cámara en lo que aparenta ser un living exterior. Con la pequeña en el centro de la escena, ambos padres le sostienen una piernita en un gesto que refleja complicidad. "Te extrañamos tanto", aseguró la influencer en la publicación, etiquetando a su pareja.