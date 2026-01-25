El tajante descargo de Sabrina Rojas contra Florencia de la V tras sus dichos: "Es mala leche"

Un fuerte cruce mediático se desató tras la acusación de la conductora de El Nueve respecto a declaraciones de la actriz que se malinterpretaron.

La conductora de Los Profesionales quedó en el centro de las críticas por su manejo informativo.

La actriz y conductora Sabrina Rojas rompió el silencio en el programa SQP (América TV) para cuestionar duramente el comportamiento ético de Florencia de la V. El conflicto se originó tras la difusión de un fragmento de archivo donde se sugería que la ex de Luciano Castro había insultado a Laurita Fernández. Visiblemente molesta por el tratamiento de la información, Rojas calificó la actitud de la carismática presentadora El Nueve como malintencionada, alejándola de un simple error profesional.

La verdad detrás de la pelea de Sabrina Rojas y Florencia de la V El descargo de Sabrina Rojas ante las acusaciones de Flor de la V: "Es mala leche" El descargo de Sabrina Rojas ante las acusaciones de Flor de la V: "Es mala leche". Video: SQP (América TV) Durante su descargo, la artista mendocina explicó que intentó aclarar los hechos con la producción del ciclo Los Profesionales de Siempre (El Nueve), pero sus palabras fueron ignoradas para alimentar el show. “Le cabe justa. Viste cuando hacen algo con mala leche, es mala leche, porque no creo que sea de poco profesional, es de mala leche”, disparó Sabrina al recordar cómo se sostuvo una versión falsa sobre sus dichos al aire.

El foco del conflicto reside en un comentario que Rojas habría hecho sobre el historial sentimental de Laurita Fernández. Según la narrativa que sostuvo el programa liderado por la comediante, la actriz habría estado a punto de utilizar un insulto degradante. La justificación de Sabrina fue tajante: “Me molestaron para yo poder aclarar lo que no sucedió, y ella insistió con que fue así. Primero no fue así, y segundo, te estoy diciendo que no fue así e insistís; eso es mala leche”.

El origen del conflicto entre Sabrina Rojas y Laurita Fernández sabrina rojas portada Sabrina Rojas cuestionó la ética profesional de la conductora de El Nueve. Foto: captura de video América TV La conductora del programa de espectáculos de El Nueve había unido cabos sueltos para validar la teoría del insulto, ignorando la defensa de la protagonista. Ante esto, Rojas sentenció: “No les convenía mi aclaración, pero yo entiendo que no te sirva, porque vos necesitás hacer un tema”. Para la entrevistada, la búsqueda de rating prevaleció sobre la verdad de los hechos, rompiendo un vínculo de respeto que creía tener con la presentadora.