La hermana de Griselda habló sobre las declaraciones de Sabrina y fue al hueso.

El escándalo entre Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue escalando con el correr de los días. En las últimas horas, el actor habló con Pía Shaw y le dejó en claro que había perdido al amor de su vida, lo que encendió todas las alarmas.

En el medio, Sabrina Rojas ha lanzado indirectas por las redes sociales y también opinó fuertemente sobre Griselda. Quien decidió salir a defender a su hermana fue nada más ni nada menos que Leticia Siciliani.

La joven dialogó con Intrusos y fue muy clara: "No hablo de ella ni de nadie en particular, pero cualquier persona que hable mal de mi hermana, que diga algo que no es, que mienta, que diga cosas que no me gusten, es como si se metiera conmigo".

Leticia Siciliani fue contundente con sus declaraciones Leticia Siciliani defendió a su hermana y apuntó sin filtro contra Sabrina Rojas "Me da fiaca que estén pasando por esto, más allá de sentirme mal si la veo mal a ella", expresó respecto a la situación escandalosa que atraviesan Luciano Castro y Griselda Siciliani.