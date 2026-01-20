"Estoy destruído": Luciano Castro rompió el silencio y reveló que se terminó su relación con Griselda Siciliani

Los detalles sobre la separación del año se dieron a conocer de a poco a través de X. Qué pasó entre Siciliani y Castro.

A días de haberse destapado la olla de la infidelidad, el amor de Luciano Castro y Griselda Siciliani llegó al final. Hace pocos minutos, el sabiondo de la vida de las estrellas, Ángel de Brito, reveló en X que la relación entre los actores se terminó por completo.

Luciano Castro y Griselda Siciliani Luciano Castro y Griselda Siciliani tomaron una contundente decisión. Captura TV Telefe. "No es un tema que yo haya expuesto, entonces no quiero colaborar con la expansión de ese tema, no me gustaría aclarar nada. Ustedes digan lo que quieran, hagan lo que quieran. No me molesta nada porque mantengo mi posición", expresó anteriormente Siciliani cuando salieron a la luz los rumores de ruptura con el gran amor de su vida, Castro.

El fin del amor: adiós Siciliani y Castro Sin embargo, todo esto quedó en el aire este martes 20 de enero cuando De Brito confesó la verdad: "SEPARADOS: Castro-Siciliani". Este mensaje del conductor de LAM se dio luego de un posteo de la periodista Julieta Argenta sobre un terrible comentario que el actor le habría dicho a Pia Shaw.

El actor, que prefirió no hablar públicamente de manera directa, accedió a charlar con la periodista de A La Barbarossa en la intimidad y la autorizó a contar todo en su nombre.

separacion castro y siciliani Ángel de Brito lo dijo todo en X. X Este último mensaje decía: "Perdí al amor de mi vida, estoy destruído". A esto, el usuario @juliargen agregó que "se pudrío todo". Sin lugar a dudas, el amor de la gran pareja compuesta por Castro y Siciliani se terminó tras la viralización de los audios donde el actor, sin escrúpulos, se lanzó con sus mejores "chamuyos" a una destacada joven española.