El sorpresivo posteo de Lizy Tagliani tras el regreso de La Peña de Morfi en Telefe: "Un lugar donde..."

El programa de Telefe finalmente volvió al aire y la exconductora decidió realizar un posteo en su cuenta de Instagram.

La Peña de Morfi finalmente volvió a la pantalla de Telefe para celebrar sus 10 años al aire. En la previa del debut, el programa estuvo marcado por la incertidumbre y la sorpresiva salida de Lizy Tagliani de la conducción del programa éxito de los domingos del canal.

Lo cierto es que finalmente la conducción quedó a cargo de Diego Leuco y Carina Zampini. Ambos se mostraron muy felices de poder estar al frente de este gran desafío y la exconductora se expresó en redes.

"Un lugar donde fuiste hoy feliz hoy vuelve a abrir sus puertas, gracias por estos dos años. Éxitos siempre para este programón con buena música, rica comida, muchas historias y sobre todo espíritu de domingo en familia", comenzó escribiendo la conductora.

Lizy Tagliani se expresó tras la vuelta de La Peña de Morfi en Telefe Lizy Tagliani Lizy Tagliani sorprendió con un posteo tras la vuelta de La Peña de Morfi. Foto: Instagram / @lizytagliani. Luego, agregó: "Lo mejor para Diego Leuco y mi amada Carina Zampini. Cuando vaya quiero hacer de Carla Lucero jajajjajaa", sostuvo entre risas. Además, le agradeció a Telefe y a la producción y dejó entrever que tendrá futuros proyectos en la señal.