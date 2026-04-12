El sorpresivo posteo de Lizy Tagliani tras el regreso de La Peña de Morfi en Telefe: "Un lugar donde..."
El programa de Telefe finalmente volvió al aire y la exconductora decidió realizar un posteo en su cuenta de Instagram.
La Peña de Morfi finalmente volvió a la pantalla de Telefe para celebrar sus 10 años al aire. En la previa del debut, el programa estuvo marcado por la incertidumbre y la sorpresiva salida de Lizy Tagliani de la conducción del programa éxito de los domingos del canal.
Lo cierto es que finalmente la conducción quedó a cargo de Diego Leuco y Carina Zampini. Ambos se mostraron muy felices de poder estar al frente de este gran desafío y la exconductora se expresó en redes.
"Un lugar donde fuiste hoy feliz hoy vuelve a abrir sus puertas, gracias por estos dos años. Éxitos siempre para este programón con buena música, rica comida, muchas historias y sobre todo espíritu de domingo en familia", comenzó escribiendo la conductora.
Lizy Tagliani se expresó tras la vuelta de La Peña de Morfi en Telefe
Luego, agregó: "Lo mejor para Diego Leuco y mi amada Carina Zampini. Cuando vaya quiero hacer de Carla Lucero jajajjajaa", sostuvo entre risas. Además, le agradeció a Telefe y a la producción y dejó entrever que tendrá futuros proyectos en la señal.
El escrito fue acompañado por la imagen donde ella aparece junto a Diego Leuco en el fantástico estudio de La Peña de Morfi. Sin dudas, es una enorme apuesta de Telefe que promete arrasar todos los domingos.