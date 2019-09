El sorpresivo mensaje de Lali Espósito a Tini Stoessel: ¿fin de la grieta?

La rivalidad entre Lali Espósito y Tini Stoessel es un mito dentro de la escena del pop actual. La misma ex Violetta lo dejó en claro hace pocos días cuando en una entrevista con Clarín dijo que "sería increíble" hacer una colaboración con la cantante. "No hablamos directamente, pero no estamos cerradas en ningún momento de compartir algo", confesó.

Ahora, fue Lali quien respondió al guiño con un video publicado en su cuenta de Instagram. Con el último tema de Tini, "Fresa", sonando de fondo, Lali baila con un filtro de stories y tira un "ey", mencionando la cuenta de su colega.

"Con Lali no sólo tenemos buena relación, sino que nunca pasó nada personal entre nosotras. Nos vemos, la mejor onda, nos felicitamos por algún tema. Mensajes. No tenemos ningún problema. Estamos cansadas de decir que entre nosotras no hay ningún problema. Me pone contenta porque está creciendo mucho el mercado argentino para las mujeres, que cada vez seamos más. Sale mucho de la prensa tener que comparar a dos artistas mujeres cuando cada una puede tener su camino y hacer la música que quiere. De hecho hasta compartir música en algún momento", había agregado Tini en mencionada entrevista.

Fuente: La Nación