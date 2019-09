El pedido de Pampita a sus fans tras el ataque a la China Suárez

Pampita repitió que la China Suárez no había tenido mala intención en subir a Instagram una foto junto a su amiga Puli Demaría y terminó haciendo un pedido a sus fans respecto a su antiguo enfrentamiento con la actriz.

"Ellos escriben desde el amor y la pasión, pero si yo no me enojo, ¿por qué se van a enojar los fans?", comentó en Pampita online, en un intento por poner paños fríos a las agresiones en las redes sociales que tanto habían herido a su amiga y panelista.

Restando dramatismo a la pelea mediática, Carolina explicó que Puli tenía buena relación con Vicuña y Eugenia porque eran vecinos y luego le hizo un pedido a sus seguidores.

"Los fans tienen que soltar algunas cosas porque la verdad que cuanto mejor buena onda nos tiren a todos mejor para todos", comentó, dando a entender que la pelea con Suárez ya estaba superada.

Además, plantó su postura respecto a la actitud de Puli de atacar en Instagram a la China.

"Yo no comparto el descargo en Instagram, y eso yo se lo dije a ella. No comparto porque todo se arregla en privado. Con la experiencia de los años me parece que es mejor siempre en privado, llamar, hablar, siempre directo. Las stories agrandaraon todo. Eso hizo que se levante en todos los portales, la empezaron a agredir a Eugenia diciendo que había tenido una mala intención, y entonces Eugenia también reacciona...", le aconsejó a su amiga.

Fuente: Rating Cero