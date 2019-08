La China Suárez liquidó a Marcela Tauro por el chat de Vicuña y Pampita

Eugenia "La China" Suárez publicó una serie de videos en los que le dedicó un contundente descargo a Marcela Tauro, la periodista que indicó que Benjamín Vicuña habría hablado con su ex, Carolina “Pampita” Ardohain, para decirle que “extrañaba el estilo de vida que tenía con ella”.

“Hola a todos, estoy acá en el auto, que lo frené. Un poco despeinada porque salí de bañarme y no me sequé el pelo, nada, datos sin importancia”, inició el mensaje que la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece) difundió en la sección de historias de su Instagram

“Les quiero contar como me siento porque muchos me están preguntando cómo estoy, y no tenía pensado contestar porque era una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada en general con el género femenino y particularmente conmigo desde hace mucho tiempo, pero se fue agrandando, agrandando, agrandando y la verdad es que no tenía ganas de callarme, la verdad es que acá estoy”, continuó la ex Teen Angels, recordando los cruces que tuvo con la periodista tiempo atrás, cuando esta la criticó por un enojo ante una foto de Pampita y cuando la trató de robaparejas al hacer referencia al escandaloso episodio del motorhome.

“Antes quizás, cuando era más chica, era más de esconderme y no decir nada porque no sabía cómo manejarme, y la verdad es que ahora crecí y me siento más yo que nunca y digo ‘por qué no hablar si es así mi personalidad’”, aseguró la China.

Pidiendo perdón por sus nervios al hablar a cámara, asegurando que está más acostumbrada a hacerlo con un libreto mediante, Suárez desmintió a la panelista y la tildó de ser poco profesional con su trabajo. “Hubo una versión de esta periodista que dice que nosotros le alquilábamos la casa a un actor (Fabián Gianola) en un barrio y que los vecinos escucharon gritos y se lo comentaron a ella. Primero, tengo los vecinos más buena onda del mundo, segundo, hace dos años que no vivimos más en esa casa, le digo para que actualice la información. Quizás escucharon gritos y eran de los nuevos inquilinos o los nuevos dueños”, sostuvo la actriz.

“Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tus versiones con respecto a las relaciones, la mujer es la loca, la que controla al hombre y la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así y no tengo que explicártelo a vos ni a nadie”, disparó la pareja de Vicuña.

“No ando revisando teléfonos y no me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mi misma y estoy en un muy buen momento en el que me siento muy bien, donde me siento más grande, entonces quería aclarar esto para que se queden tranquilos y que sepan que está todo bien”, le dijo Suárez a sus seguidores, sin desmentir si esa conversación entre el chileno y Ardohain existió.

“Marce, si te mando un mensajito y te llamo por teléfono, no se dice ‘no tengo batería’ y después no se atiende. En general me manejo así, he hablado con muchos periodistas a lo largo de estos años y he aclarado las cosas que había que aclarar. Así que si te llamo, atendeme y hablamos”, concluyó Eugenia.

La respuesta de Marcela

En Intrusos, Tauro aseguró que Suárez no la llamó, que siempre tiene batería y que suele contestarles a todas las personas que se comunican con ella. Visiblemente molesta, la panelista le dijo a la actriz que le puede decir cualquier cosa, pero no machista. “Yo que vos, me fijo tu entorno. Te veo muy nerviosa, y gracias por haber aclarado”, sentenció la periodista.

