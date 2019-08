Pampita destapó la verdad sobre sus chats con Benjamín Vicuña

Pampita se pronunció al respecto del escándalo entre su ex, Benjamín Vicuña, y Eugenia “China” Suárez, generado luego de que la periodista Marcela Tauro haya dicho que habría chats en los que el chileno le dice a la jurado del Súper Bailando 2019 que “extraña el estilo de vida” que tenía con ella.

La modelo y conductora de Net TV habló con Pamela a la tarde (América) y desmintió lo dicho por la panelista de Intrusos (América). “No es verdad, es absolutamente falso. Hay chats en los que padres hablan sobre cosas de sus hijos, lo demás es todo mentira. Es una mentira absoluta, y totalmente falso”, aseguró la morocha, que se separó del actor chileno tras el recordado escándalo del motorhome que tuvo lugar en diciembre de 2015.

Ardohain reiteró varias veces la falsedad de los rumores de un posible acercamiento de Vicuña hacia ella y se mostró indignada por esa versión. “Habrá que preguntarle a alguien que dice algo así, algo que no es real. Tenemos hijos de 11, 7 y 4 años y hablamos solamente de eso, no hay nada más en los chats y todo lo que se diga más allá de eso es mentira”, sostuvo Pampita, indicando que siempre hubo buena comunicación entre ella y su ex, pero solo en lo que concierne a la crianza de Bautista, Beltrán y Benicio.

Respecto a la posible crisis entre los dos actores de Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece), Carolina se negó a declarar. “Nunca hablaría del padre de mis hijos y sus cosas personales. No lo hice en estos cuatro años y no lo voy a hacer jamás”, afirmó.

“Es una mentira total, falso y me molesta que me hayan puesto en esta situación. No tengo idea de cómo una mente puede inventar algo así. Cuando aparece de ese estilo me hace pensar en cómo están los medios hoy y que nadie chequea. A veces terminás siendo víctima por estar en esto”, reflexionó la conductora.

“Les aclaro y no tengo ningún problema en hacer de que esa conversación nunca fue así, no recibí ningún mensaje de esas características en estos cuatro años”, concluyó la modelo.

Previamente a que Pampita de su versión, Suárez criticó duramente a Marcela Tauro diciendo que ella ya no vive en la casa que le alquilaban a Fabián Gianola, pero sin desmentir las supuestas conversaciones románticas entre Vicuña y su ex.

Fuente: Exitoína