Pampita recibió en su programa Pampita Online la visita de Nicolás Occhiato, con quien en los últimos días hubo algunas indirectas y guiños en televisión.

"No estoy en ninguna relación, estoy conociendo gente pero muy tranquilo", dijo el ex de Flor Vigna en la charla.

Nicolás Occhiato en el programa "Pampita Online"

Y luego vino la pregunta sin filtro de la conductora: "¿Tuviste la oportunidad de tener relaciones sexuales con más de una persona a la vez?".

Ante la sorpresa por el tono de la pregunta, Occhiato contó: "Yo no. No descarto nada hoy pero no tuve la experiencia".

Por otro lado, en Tenemos Wifi mostraron parte del backstage de la presencia de Occhiato en Pampita Online y a la conductora preguntándole sobre el rumor de que ambos estarían saliendo. "¿Tus amigos te escriben? ¿Te arengan? ¿Dicen es muy grande para vos?", lanzó la modelo, para rápido agregar: "Por las dudas me empezaste a poner like en Instagram, para empezar". Pero eso no fue todo, cuando las panelistas analizaban el posible romance, Pampita lanzó de manera contundente: "Es chiquito. No tuvo tiempo para Flor Vigna, va a tener tiempo para mí con tres pibes".