La viuda de Emilio Disi desnudó una bomba días atrás al revelar una supuesta infidelidad del capocómico -fallecido hace un año- con Ileana Calabró.

Sin embargo el supuesto romance había sido publicado ya en un libro en el año 2016, aunque con enigmáticos en lugar de nombres por falta de pruebas.

“Cuernos, historias de infidelidad de la farándula argentina (que hicieron historia)” (Editorial Perfil, 2016), escrito por la periodista Marcela Tarrio -ex directora de la revista Semanario, actual editora jefa de las revistas LUZ y Break!, con 25 años de trayectoria en el mundo del espectáculo- hizo un recorrido por los casos más rimbombantes de reconocidas figuras infieles de nuestro país, y leyendo lo descrito a modo de enigmático en la página nº 45 de su cuerpo, todo indica que se hace referencia al amorío que denunció la viuda del actor:

“¡Adiviná con quién! : El mismo actor de comedia del enigmático anterior tuvo un alto approach con actriz de apellido de capocómico mientras ambos compartían una comedia en tevé. Cómo sería, que se enteró la mujer de él, que obviamente se la puso entre ceja y ceja, ya experta en oler cuernos. Así las cosas, no quieran imaginar lo difícil que fue organizar los tiempos para que cuando esa dupla se repitió en el teatro, con una obra protagonizada por Flor de la Ve, ambas mujeres no se cruzaran ni en los pasillos del teatro de Carlos Paz, porque la esposa de él se la tenía jurada. Del infiel nadie se sorprende, pero en este caso, la amante (entonces casada, hoy separada y cuyo ahora ex marido la engañaría de varias maneras) sí que es una sorpresa... ¿Quién lo hubiera dicho?”, reza el enigmático.

Si se observan las pistas, el resultado es más que obvio: en primer lugar, el apellido de Iliana, hija del gran humorista Juan Carlos Calabró. Ella y Disi compartieron elenco durante el año 2002 en La noche de las pistolas frías, y en Qué gauchita es mi mucama, obra protagonizada por Florencia de la V en el año 2011 para la temporada teatral de Carlos Paz. También han sabido compartir, durante muchísimos años, los característicos sketches del programa de Susana Giménez.

Las vicisitudes narradas por el texto se asemejan al relato de Elvira y lo contado por los periodistas Carlos Monti y Pablo Layus, mientras que la descripción del marido de la amante, calza perfectamente con el perfil de “El Rossi”, el hombre con el que Iliana estuvo casada y de quien se separó tras el escándalo por sus vínculos con Lázaro Báez, y que años más tarde, insinuaría tener una doble vida en Panamá.

En diálogo con Exitoína, la autora del libro que recorre grandes infidelidades como las del clan Legrand-Tinayre, Pampita, Carmen Barbieri y Oscar Martínez, afirmó que los datos debieron ser puestos sin nombres propios debido a la falta de pruebas sobre el romance. Luego de la información revelada por Elvira ante los medios, queda bien en claro que este rumor de años parece ser 100% cierto.

Fuente: Exitoína.