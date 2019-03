La viuda de Emilio Disi, contra Iliana Calabró: "Ella lo volvía loco"

Elvira, la mujer de Emilio Disi, contó detalles de cómo fue la conversación que tuvo con su marido la noche en la que el actor le confesó que la había engañado con Iliana Calabró hace 10 años.

La charla se dio tres años antes de la muerte del capocómico -que falleció en marzo de 2018- y la mujer aclaró que no fue una relación sino que lo calificó como "romance" o "affaire". "Me lo contó porque hablamos. Nosotros éramos muy amigos y hablábamos mucho, nos quedábamos hasta tarde fumando. Yo lo perdoné, no es algo que tenía en la cabeza dando vueltas, pero sí me gustaba que me lo reconociera", dijo Elvira este martes en Pamela a la tarde.

La mujer que compartió los últimos 28 años con Emilio también hizo hincapié en que jamás hablaría mal de él pero que en este caso también se trata de algo que la involucra a ella y criticó a Iliana Calabró: "A él lo quiero muchísimo y para mí fue un error de los dos. Ella también era grande, sabía que era un tipo casado y lo buscaba. Doy fe. Lo volvía loco. Y él también aceptaba".

También explicó que confirmó la versión que Carlos Monti le había consultado antes de contarlo en Pamela a la tarde "para no quedar como una estúpida". "Si lo sabía y ya lo había hablado con Emilio, no iba a desmentirlo y quedar como una estúpida", dijo, y agregó que muchos compañeros del ambiente artístico sabían de esta historia.

"Lo único que hice fue confirmar algo que pasó hace muchos años", agregó, y aclaró que el engaño "no destruyó la pareja": "Teníamos una familia muy fuerte. Él no se iba a separar y dejar a su familia por otra mujer, como todo hombre que tiene una aventura".

Además, se refirió a la desmentida de Calabró, que aseguró que jamás tuvo un romance con Disi: "Que diga lo que quiera. Tendré que ir a la Justicia yo también por todo lo que salieron a decir en otros programas".