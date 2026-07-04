El joven piloto que vinculan con la China Suárez publicó un posteo que sugiere un bomba para Mauro Icardi

Mientras crecen los rumores, Franco Deambrosi, el corredor automovilístico que relacionan con la famosa actriz, rompió el silencio.

La China Suárez y Franco Deambrosi, en el ojo de la tormenta. Foto: Instagram @sangrejaponesa y @francodeambrosi.

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a quedar en el ojo de la tormenta mediática luego de que vincularan a la actriz con un apuesto piloto. Y ahora, el joven apuntado como tercero en discordia compartió un posteo desde sus historias de Instagram en el que no refuta del todo la versión de un amorío con la artista.

La encargada de encender las señales de alerta respecto al presunto affaire fue Yanina Latorre, quien aseguró tener chats y pruebas del supuesto vínculo entre el deportista y la pareja de Mauro Icardi.

Sin negar ni confirmar el rumor, Franco Deambrosi publicó este sábado un posteo en el que se refirió al explosivo comentario de un acercamiento con la China Suárez.

El posteo del piloto apuntado como tercero en discordia entre la China Suárez y Mauro Icardi El piloto que involucran con la China Suárez rompió el silencio. Instagram @francodeambrosi "No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado. En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal", comenzó el corredor automovilístico.

Luego, Deambrosi hizo una sugestiva sugerencia sobre los dichos que lo vinculan a Suárez al exprsear: "Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar. Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos".