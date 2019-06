El inesperado anuncio de Fabián Doman: "Me caso el viernes"

Desde el inicio de la edición de este martes de Intratables, los panelistas intentaron que el conductor, Fabián Doman, confirme los rumores de casamiento con María Laura de Lillo.

"¿Venís el viernes al programa?", "¿Te tomás una semana?", fueron algunas de las preguntas que en todo momento, el periodista intento evadir.

"El viernes yo estoy aquí a las 21.30 como todos los días, salvo que el canal decida otra cosa", dijo Domán. "En lo que a mi respecta, el viernes se trabaja aquí en vivo", agregó.

Pero luego, Doman decidió anunciar su boda: "El viernes me caso. No hay fiesta, no hay 180 invitados, pero hay noche de bodas después del programa. Mi mujer me estará esperando en la habitación de un hotel tomando una sopa mientras yo hago el programa", bromeó.

No descartó a futuro hacer "una gran fiesta con más invitados".

Recordemos que el conductor está de novio desde hace un año y medio con la empresaria María Laura de Lillo, de 41 años. Cada uno tiene su casa y los fines de semana conviven.