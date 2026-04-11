El gran presente de Agustín Funes: así es como el hijo de Débora Pérez Volpin honra su legado

Años después de la partida de Débora Pérez Volpin, su hijo, Agustín Funes, consolida una exitosa carrera y honra el legado de su madre.

Qué es de la vida de Agustín Funes, el hijo de Débora Pérez Volpin.

El presente de Agustín Funes muestra una evolución profesional ligada al mundo de la comunicación, un terreno que no le resulta ajeno por la influencia de su madre, Débora Pérez Volpin. Con una base académica sólida y experiencia en el ámbito público, fue construyendo una identidad propia dentro del sector.

Desde sus primeros años, manifestó interés por el periodismo y la comunicación, una vocación que decidió profundizar a través de su formación en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ese recorrido le permitió adquirir herramientas que luego trasladó al ejercicio profesional, donde comenzó a desarrollar su propio estilo.

Agustín Funes Enrique Sacco, expareja de Pérez Volpin, sigue en contacto con los hijos de la periodista. Instagram Enriquesacco. En 2022 dio un paso importante al incorporarse al Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí inició su labor como responsable de contenidos, y con el tiempo su desempeño lo llevó a asumir mayores responsabilidades dentro del área, hasta convertirse en coordinador de comunicación.

Durante su paso por ese organismo, trabajó en la elaboración de estrategias y mensajes orientados a mejorar la difusión institucional. La experiencia acumulada en ese rol fue clave para su crecimiento y para abrirle nuevas oportunidades dentro del ámbito público.

Agustín Funes 3 Funes es Licenciado en Comunicación Social. Se formó en la UBA. Instagram Enriquesacco. Según su perfil profesional, en 2025 avanzó hacia un nuevo desafío al sumarse al Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires como coordinador de estrategia. En esta función, se enfoca en el desarrollo de planes de comunicación digital, un área central en la actualidad.