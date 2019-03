El fuerte descargo de Sol Pérez luego de un nuevo cruce al aire con Javier Milei

Sol Pérez y Javier Milei volvieron a cruzarse al aire en el programa Las Rubias, por Net TV, donde la ex “chica del clima” debutaba como panelista. Una vez en el piso, el economista volvió a ningunear a Sol, quien no pudo contener el llanto ante la violenta situación.

Luego de que Marcela Tinayre –conductora del programa- le pidiera a Milei que se retirara del piso, Sol aprovechó para hacer su descargo vía Twitter, donde siguió recibiendo agresiones de algunos usuarios.

"Lo difícil que es el camino para una mujer, que sin meterse con nadie parece que les molesta a muchos. Me tienen harta con muchas cosas, se piensan que con agresiones me van a parar, que voy a dejar de opinar de lo que tengo ganas", sostuvo Sol en su perfil.

Lo difícil que es el camino para una mujer, que sin meterse con nadie parece que les molesta a muchos. Me tienen harta con muchas cosas, se piensan que con agresiones me van a parar, que voy a dejar de opinar de lo que tengo ganas. — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 19 de marzo de 2019

Y apuntó directamente contra el machismo y la misoginia: "Para muchos las mujeres nos tenemos que dedicar a ‘hacernos las lindas’ con la boquita cerrada. Lo peor que en ese pensamiento entran muchas mujeres".

Para muchos las mujeres nos tenemos que dedicar a “hacernos las lindas” con la boquita cerrada. Lo peor que en ese pensamiento entran muchas mujeres. — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 19 de marzo de 2019

En otro tuit, Sol mostró cuáles fueron los comentarios, mensajes y retuits que había hecho Milei en referencia a ella: "Más allá de sus constantes agresiones y su violencia, no paraba de gritarme y no querer escuchar, le pedían que se calle y seguía gritándome por eso le pidieron que se retire", contó sobre la situación y aclaró: "Estos son sus rt que no pudieron poner al aire por la violencia que contienen. Beso".