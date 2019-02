El fuerte cruce en vivo de Sol Pérez con Javier Milei

Sol Pérez es dueña de un carácter muy fuerte. Desde que empezó a trabajar en la pantalla chica, la joven ha tenido varias peleas mediáticas y ahora se enfrentó con el economista Javier Milei. En el programa Gente opinando, estuvieron discutiendo sobre diversos temas. Sin embargo, el debate fue subiendo de tono hasta que la panelista se enfureció y abandonó el estudio.

"Seguimos debatiendo ideas, es verdad que no estamos en la línea Mileniana", dijo el Pollo Álvarez, conductor del ciclo al volver de un corte, luego de que Sol y el economista intercambiaran opiniones.

"Me dijiste que no estaba preparada para discutir, el que no está preparado para discutir sos vos. Me dijiste chorra, violenta y pusiste un ejemplo divino de querer ponerme un arma en la cabeza. Encima, dijiste que te quería manotear el bolsillo", se quejó la vedette del espectáculo Nuevamente juntos, un amor de revista.

El economista le respondió: "Tenés un montón de errores conceptuales. Esto es independiente de si tenés más o menos plata, es una cuestión de valores morales. El liberalismo no es solo superior al socialismo por los resultados cuantitativos. Te propongo que veas mi última charla".

"Si pudieras escuchar y abrir la cabeza…", insistió él y ella respondió: "Yo abro la cabeza, pero también veo que hay gente que tiene hambre". El economista, cual maestro, agregó: "La superioridad del capitalismo no es solamente cuantitativa. Es además es moral, basada en el respeto".

Con una risa irónica, la ex Bailando agregó: "Cagamos si vos sos el respeto" y amenazó con dejar la mesa. Milei la trató de ignora:nte "No entendés que las propuestas que haces son tremendamente violentas. En tu manera de redistribuir el ingreso estás generando violencia y el robo, no lo ves porque no estas formada".

La pelea continuó por unos minutos más hasta que Pérez explotó cuando Milei le recomendó que leyera algunos libros para tener argumentos a la hora de debatir.

Como si fuera poco, David Kablin, otro de los integrantes de la mesa, agregó: "No estoy de acuerdo ciento por ciento con los conceptos de Milei, pero me parece que para discutir con él hay que tener una cierta cantidad de conocimientos".

Muy decidida, Pérez se paró: "Chicos, me voy a retirar. Estamos hablando de la realidad… Esto es un horror, no puedo creer esto. Que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos porque son dos boludos", dijo furiosa y se retiró del estudio.

Luego, la ex Chica del Clima usó su cuenta de Twitter para mandarle un mensaje al economista:

