El feroz descargo de la hermana de Duki tras el escándalo de Emilia con Tini Stoessel: "Esta mierd*"

Candela Lombardo salió al cruce de las versiones de pelea con un posteo que apunta directo contra el odio en las redes sociales.

Candela Lombardo, la hermana de Duki, se convirtió en el escudo de Emilia Mernes ante los ataques en redes. / Archivo MDZ

En medio del asedio mediático que tiene a Emilia Mernes en el ojo de la tormenta tras la actitud de Tini Stoessel, una voz inesperada salió a marcar la cancha. Candela Lombardo, la cuñada de la cantante y hermana de Duki, rompió el hermetismo familiar con un posteo cargado de munición gruesa.

tini vs emilia Una polémica sin fin. Archivo MDZ Lejos de esquivar el bulto, la joven enfrentó el hate digital y las especulaciones sobre la ruptura del vínculo con La Triple T y María Becerra, blindando a la intérprete de .mp3 con una defensa que ya es viral.

Fuerte descargo de la hermana de Duki contra el hate La calma se terminó este jueves cuando la propia Emilia decidió enfrentar los rumores que la vinculan a una supuesta interna feroz. Acto seguido, Candela Lombardo utilizó su cuenta de Instagram para sentar posición: “Orgullosa de esta mujer, que aparte de ser una increíble mujer, es una artista con todas las letras”.

candela hermana duki Ella es Candela Lombardo, la hermana de Duki y cuñada de Emilia Mernes. Archivo MDZ De esta manera, la hermana de Duki buscó humanizar a la estrella de Nogoyá frente a la ola de críticas por su supuesto quiebre con Stoessel. Para la cuñada de Mernes, el foco de la discusión pública está totalmente desviado.

posteo-hermana-duki-emilia El posteo original de Candela en Instagram que despertó el debate sobre el profesionalismo de la cantante. Captura de pantalla En su publicación, no solo resaltó el talento de la novia de su hermano, sino que dio detalles inéditos de su disciplina puertas adentro: “Nunca vi a alguien tan profesional y decidida con su trabajo”. Para cerrar, fue lapidaria contra el escándalo que domina la agenda de farándula: “Eso debería importar, no toda esta mierd”*.