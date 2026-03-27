El feroz descargo de la hermana de Duki tras el escándalo de Emilia con Tini Stoessel: "Esta mierd*"
Candela Lombardo salió al cruce de las versiones de pelea con un posteo que apunta directo contra el odio en las redes sociales.
En medio del asedio mediático que tiene a Emilia Mernes en el ojo de la tormenta tras la actitud de Tini Stoessel, una voz inesperada salió a marcar la cancha. Candela Lombardo, la cuñada de la cantante y hermana de Duki, rompió el hermetismo familiar con un posteo cargado de munición gruesa.
Lejos de esquivar el bulto, la joven enfrentó el hate digital y las especulaciones sobre la ruptura del vínculo con La Triple T y María Becerra, blindando a la intérprete de .mp3 con una defensa que ya es viral.
Fuerte descargo de la hermana de Duki contra el hate
La calma se terminó este jueves cuando la propia Emilia decidió enfrentar los rumores que la vinculan a una supuesta interna feroz. Acto seguido, Candela Lombardo utilizó su cuenta de Instagram para sentar posición: “Orgullosa de esta mujer, que aparte de ser una increíble mujer, es una artista con todas las letras”.
De esta manera, la hermana de Duki buscó humanizar a la estrella de Nogoyá frente a la ola de críticas por su supuesto quiebre con Stoessel. Para la cuñada de Mernes, el foco de la discusión pública está totalmente desviado.
En su publicación, no solo resaltó el talento de la novia de su hermano, sino que dio detalles inéditos de su disciplina puertas adentro: “Nunca vi a alguien tan profesional y decidida con su trabajo”. Para cerrar, fue lapidaria contra el escándalo que domina la agenda de farándula: “Eso debería importar, no toda esta mierd”*.
La previa confesión de Duki a Emilia como apoyo
Con claro apoyo, Duki se aferró a su pareja y la defendió: "Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar y el significado de ser compañero".
Con frases resonantes, culminó su historia de Instagram dedicandole las siguientes palabras a Emilia: "Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a tu lado. Te amo".