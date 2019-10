El ex "amigovio" de Morena Rial confesó el inesperado motivo que lo distanció de ella

Tras varias idas y vueltas, incluyendo una denuncia por violencia y acusaciones de infidelidad Morena Rial confirmó su reconciliación con Facundo Ambrosioni. "Si hay amor, hay vida. Día de la madre. Mi pequeña familia, los amo", escribió junto a una fotografía con el futbolista y Francesco, el hijo de ambos. Por su parte, Ambrosioni posteó otra imagen con el texto: "Un hombre viaja alrededor del mundo para buscar lo que necesita y vuelve a su hogar para encontrarlo. Los amo , siempre voy apostar por mi familia!".

En medio de la crisis, Morena se había mostrado muy cerca de Enrique Sánchez, un joven deportista al que muchos señalaron como su "amigovio".

"Si es feliz no me interna de la forma que viva su vida, ella sabe mejor que nadie que sólo ella puede entender a su cabeza y corazón. La respeté y siempre voy a respetar porque la aprecio un montón", expresó Sánchez en una entrevista con Diario Show.

Luego aclaró que su distanciamiento de More no tiene nada que ver con una pelea: "Hablamos hace unos días y ayer la saludé para el día de la madre. Hace poco le volví a expresar el amor que le tengo y lo que la amaba. Pero hay algo que nadie supo... En días me sale un viaje para jugar afuera y ella se enteró hace dos meses. Es por eso que preferimos alejarnos para que no salga lastimada de nuevo, porque irme lejos le dolería mucho. Después de la ultima relación creo que ella tiene los motivos para desconfiar y la distancia lamentablemente es fea. Me hubiese encantado que viaje conmigo pero no todo es tan fácil".