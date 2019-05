El cruce entre Karina La Princesita y Denise Dumas: "Sos una desubicada"

En su momento la foto de la presentación del Bailando generó polémica por la ubicación de algunas figuras y las quejas de otras que creían merecer un lugar más destacado en la misma.

En medio de ese contexto, Karina La Princesita quedó dolida con Denise Dumas porque entendió que había dicho que "sobraba" en esa foto. Así quedó en evidencia durante el móvil que la cantante tropical le concedió a Hay que ver, el ciclo que Denise conduce junto a José María Listorti por la pantalla de El Nueve.

"Vamos a lo nuestro, si dije sobra estábamos debatiendo tu lugar en la foto, por una cuestión de criterios debatíamos un lugar en la tapa, me parece que mi laburo también es un poco debatir las posiciones. Yo tengo la mejor onda con vos, te vuelvo a decir lo que debatimos de la revista, pero que sobrás no lo digo en el sentido de que sobrás, porque estás en el Bailando y estaban todos en el Bailando", arrancó la conductora.

"Vos tenés todo el derecho del mundo a pensarlo y decirlo, y yo respetar tu opinión, a mí no me molesta eso. Yo lo que creo es que por ahí no me conocen enojada y eso que yo hablé así para mí fue mínimo. Y lo que sí creo es que yo usé tu dicho para dejarle en claro a muchos que sí creen eso que yo opino que no es así", le dijo la cantante.

"Pero sabés lo que pasa Karina, si hay alguien que piensa que no sobrás soy yo. Pero ya que te acordás este detalle, que a mí me parece una boludez, vos no te acordás que yo hablaba desde América, en otro canal, pero cuando te hicieron lo que te hicieron en el Teatro Colón yo me inmolé por vos", se defendió Denise.

.

"Me parece que hay una exageración en tu interpretación. Lo que te dije no fue que estoy enojada con vos o que hay una guerra entre nosotros, una exageración terrible. Algunos comentaron eso y para mí no fue grave, yo que me conozco y sé cómo es para mí no fue grave", respondió Karina.

"Y lo que sí me sentía en la obligación es decirte Karina para mí no sobrás y en el Colón tendrías que haber estado y de eso no te acordás", insistió Dumas.

"Pero qué sabés si no me acuerdo, por qué me tenés que decir que me acuerde de algo. Vos dijiste eso y que quizás no fue en el contexto que yo lo entendí, y quizás lo que yo dije tampoco fue en el contexto que vos lo entendiste. Yo estoy lo más bien, pero tampoco me gusta que me digan acordate de, qué sabés si no me acuerdo", le cuestionó La Princesita.

"A mí lo que me molesta es que vos usaste mis frases en ese contexto que vos las quisiste interpretar para mandar un mensaje a gente que cree que vos sobrás cuando está clarísimo que yo no creo que vos sobrás. Entonces, no me uses a mí para pasar mensajes a otras personas", le dijo Denise.

"Vos no des órdenes de lo que tengo que hacer, sos una maleducada, aprende a hablar bien, te falta apuntarme con el dedo y retarme con el dedo como si fuese tu hija. ¿No estaría mejor que con paz y respeto me lo expliques bien en vez de estar diciéndomelo de esa manera? Me parece cualquiera, me parece una falta de respeto, encima que me quedo cuando me tenía que ir que me hables de esa manera. Desubicada total", se enfureció Karina.

''Es una desubicada, obvio que no va a querer cortar el móvil porque una pelea te da rating y te sirve para el programa, ayer hicieron un programa con una pavada que dije y si obvio que le va a servir que una se ponga así", insistió La Princesita.

"Yo solo le quise recordar que para mí ella no sobra, que tengo la mejor y que en el contexto que lo dije te dije un montón de cosas lindas. Perdoname, es mi manera de decir las cosas y si te las digo mal es porque no suelo pelearme con la gente".

"Yo cuando tengo que pedir respeto, cuando algo me lastima, lo hago con altura y hablándole bien y no faltándole el respeto a la gente así me hayan faltado el respeto. Si me querés decir algo tenés todo el derecho del mundo pero hacelo bien, no me faltes el respeto, porque yo no te falto el respeto a vos. Tu forma de hablarme ahora es muy fea", cerró la ex pareja del Kun Agüero.

Fuente: Teleshow