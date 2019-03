"Tengo mala suerte. No soporto las mentiras y a mí, cuando me mentís una vez, ya está", dijo Sol Pérez sobre la reciente ruptura de la relación que mantenía con Rodolfo Parato, a quien presentó el viernes pasado en el cumpleaños de Flor de la V.

La bailarina detalló que hace un mes empezó a salir con el joven empresario que se destaca como uno de los socios de la confitería el Torreón del Monje de Mar del Plata. "El viernes le dije si me quería acompañar al cumple de Flor y nos sacaron fotos. Nos reíamos porque era todo muy natural, no éramos novios ni nada. Cada uno puede hacer lo que quiere. Pero pasó una situación que no me gustó y lo borré de todos lados", contó en Involucrados sobre un episodio que pasó el domingo.

Sol Pérez y Rodolfo Parato en el cumpleaños de Flor de la V (Christian Heit)

"Me dejó colgada. Se olvidó de mí, más o menos", agregó la vedette y recreó la conversación que tuvo con su ex.

Rodolfo:— Avisame cuando terminas que te paso a buscar y hacemos algo.

Sol:—Sí, dale. Yo estoy terminando.

Rodolfo:—Bueno, yo sigo acá.

Sol:—Bueno.

Media hora después

Sol:—Che, ya salí.

15 minutos después

Sol:—Bue.

Media hora después

Sol:—Che, mirá, la verdad la próxima avisame si no querés hacer nada porque me re colgaste.

Rodolfo:—Yo no te dije eso. Te dije que me iba a bailar con mis amigos.

Furiosa con la respuesta del empresario, la vedette le envió una captura con la conversación en la cual habían arreglado lo que ella aseguraba. "Se lo mandé en un círculo negro, el color de la muerte. Y le dejé en claro que para mí ya está. Son formas", contó en Intrusos.

"Yo tengo mecha corta. Muy corta. Ya venía con un par de actitudes que no me cierran, raras. Se le fue el tren. Ya está. Ni intentó hacer nada, pero ya está. No hay chance", insistió Sol Pérez.