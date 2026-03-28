Efecto espejo: el hábito secreto de Tini Stoessel para un pelo impecable sin gastar nada

Te revelamos el paso a paso de la rutina capilar de la estrella pop para sellar la cutícula y eliminar el frizz de forma natural.

Tini Stoessel luce su característico "brillo espejo", un sello distintivo de su imagen pública. / Archivo MDZ

Tini Stoessel no solo es noticia por su música o sus romances, sino por ser el ícono máximo de estilo para millones de jóvenes. Sin embargo, lo que siempre despierta envidia es su "efecto brillo espejo" en el cabello.

Tini Stoessel 2 El truco del agua fría: el hábito sin costo que la cantante recomienda para sellar la cutícula del pelo. Instagram @tinistoessel En un mundo de tratamientos carísimos y salones de lujo, se filtró que el truco maestro de la cantante para lucir una melena radiante en cada show es un hábito cotidiano que no cuesta ni un solo peso y que promete resultados inmediatos.

El "toque final" bajo la ducha que ayuda a Tini para tener el mejor cabello Aunque parezca un sacrificio, el gran bombazo detrás de la melena de Tini es el último enjuague. La clave reside en utilizar agua fría justo antes de salir de la ducha. Este gesto técnico ayuda a sellar la cutícula capilar, permitiendo que el cabello refleje la luz de manera uniforme.

tini-stoessel-compartio-imagenes-de-su-nuevo-videoclip-foto-instagramtinistoessel-XMQMFYURZFF6BGULRJSI5HPSV4 Melena impecable: los secretos de hidratación que Tini mantiene para combatir el desgaste de los shows. Instagram @tinistoessel Al cerrar la fibra, no solo se potencia la luminosidad, sino que se logra una suavidad al tacto envidiable y se reduce drásticamente el temido frizz, dejando el pelo con un aspecto mucho más pulido y sano, digno de una alfombra roja.

TINI STOESSEL El acabado luminoso de la "Triple T" se logra con cuidados diarios y productos naturales como el aceite de argán. Instagram @tinistoessel Pero el truco del agua fría no viene solo; Tini Stoessel mantiene otros hábitos que están en la mira de todas las fashionistas. Evitar el agua excesivamente caliente durante el lavado y no abusar del shampoo son pasos esenciales para no barrer con los aceites naturales.