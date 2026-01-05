Duro cruce entre Diego Brancatelli y un periodista venezolano que lo tildó de manipulador

Este lunes, Diego Brancatelli mantuvo un duro cruce en vivo con el periodista venezolano Luis Carlos Díaz, tras la captura de Nicolás Maduro en medio de un ataque organizado por los Estados Unidos. El fuerte ida y vuelta tuvo lugar en A la Barbarossa (Telefe), con los comunicadores en un contrapunto que fue escalando en su tono de confrontación.

“¿Cuál fue el negocio de Estados Unidos al secuestrar a Maduro y dejar a Delcy Rodríguez en el poder, sin haber hecho un cambio rotundo? Es meramente un negocio petrolero para Estados Unidos esta acción”, abrió Brancatelli. Mientras su colega de Venezuela respondió categórico: “Entiendo que tu sesgo ideológico hace que digas que Maduro fue secuestrado y no detenido, cuando está siendo acusado por narcotráfico”.

El panelista no se quedó callado y en ese momento retrucó: “Técnicamente fue secuestrado. Vos también tenés sesgo ideológico”. Entonces el entrevistado redobló: “Entiendo la manera en la que manipulas pero te lo voy a explicar. Para Estados Unidos y cualquier país de la región, es un gran negocio que Venezuela sea democrática, estable y que no expulse 9 millones de inmigrantes. Y para Estados Unidos, Venezuela es un socio comercial desde hace más de 100 años. Siempre ha pagado por el petróleo venezolano. Quienes no lo pagaron fueron Cuba, Rusia y China. Es bueno que haya ocurrido este asunto... Y yo sé que hay un miedo tremendo porque Estados Unidos tome el poder en Venezuela. Pero por eso justamente tiene que haber acción multilateral. Tiene que haber distintos países que se metan para que haya una transición a la democracia y no una dictadura extendida”.

Diego Brancatelli interpeló a un periodista de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro Diego Brancatelli y un tenso cruce con un periodista de Venezuela Por su parte, Diego Brancatelli insistió en su postura y consultó: “¿A vos te gustaría que haya un gobierno norteamericano en Venezuela? ¿Que tome el poder y que ellos ordenen el futuro?“. A lo que el periodista adverso a la figura de Nicolás Maduro contestó con firmeza: “Nuevamente, eres un manipulador. Ningún venezolano va a estar de acuerdo en que Estados Unidos gobierne Venezuela”.

Persistiendo en su postura, Brancatelli continuó: “Acá lo que condenamos es el accionar de Trump, no el rol de Maduro. Estados Unidos domina y quiere ser el dueño de todas las decisiones en todos los países. Es el que te ordena qué hacer. Es como que mañana a Vladimir Putin no le guste Milei, se lo lleve y lo juzgue en Rusia. Entiendo que tiene que haber democracia y elecciones libres”. Del otro lado, Carlos Díaz retrucó: “Nuevamente denuncio manipulación. Nicolás Maduro no era presidente".