Fito Páez y un duro descargo por el 24 de marzo: "No se trata de números..."

El artista cuestionó la tendencia a reducir la tragedia nacional a "batallas culturales" o simples posteos de Instagram.

Fito Páez publicó un extenso manifiesto con una mirada crítica sobre la memoria en tiempos digitales. / Instagram @fitopaezmusica

A la movilización masiva y los discursos en las plazas por el Día de la Memoria, se incorporó una profunda reflexión de Fito Páez. El rosarino, fiel a su estilo analítico, utilizó sus plataformas digitales para lanzar un extenso manifiesto que invita a pensar la memoria más allá de la inmediatez de las pantallas.

Fito Páez y la batalla contra la desmemoria digital En un texto que rápidamente se volvió tendencia, el autor de El amor después del amor marcó una distancia necesaria con la comunicación instantánea de la época. “La lógica de las redes sociales no puede resolver la historia en uno o varios posteos”, sentenció el cantante, subrayando que el 24 de marzo es una fecha importante con "infinitas implicancias en todos los órdenes".

posteo-fito-paez-memoria-primero El músico pidió que los archivos nacionales sean el eje de las investigaciones sobre el pasado. Instagram @fitopaezmusica Para Fito, el peligro se encuentra en que la urgencia de internet termine acelerando el peso simbólico de una jornada que exige silencio, estudio y, sobre todo, una comprensión profunda de las heridas que aún permanecen abiertas en la sociedad.

El escrito del músico no se quedó solo en la teoría, sino que apuntó a la responsabilidad del Estado y de la justicia en la construcción de la verdad histórica. Páez hizo hincapié en que la justicia todavía tiene una deuda pendiente y que “los archivos de una Nación deberían ser centrales para la divulgación de datos certeros que sigan abriendo canales de investigación”.

posteo-fito-paez-memoria Para Páez, la historia argentina no se puede resumir en "uno o varios posteos" de redes sociales. Instagram @fitopaezmusica De esta manera, el artista se desmarcó de quienes intentan reducir lo ocurrido a "números estadísticos", insistiendo en que la memoria es un proceso humano que no admite simplificaciones ni mezquindades políticas.