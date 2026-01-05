Venezuela: confirman que hubo al menos 80 muertos tras la intervención de Estados Unidos

El diario The New York Times reveló este lunes que el número de muertos tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para la detención de Nicolás Maduro y su mujer ascendió al menos a 80 personas, entre civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad.

En un primer informe, el periódico estadounidense había reportado al menos 40 víctimas fatales tras el ataque del pasado 3 de enero. Sin embargo, en menos de 48 horas confirmó que la cifra se duplicó, a partir de la información brindada por un alto funcionario venezolano.

“En total, el número de muertos asciende a al menos 80, entre civiles y militares, y podría aumentar, según un alto funcionario venezolano. Los medios estatales cubanos informaron que 32 cubanos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas en misión a petición de Venezuela, también murieron en los ataques”, señaló The New York Times.

Pese a las cifras que trascendieron, hasta este lunes ni el gobierno venezolano ni el de Donald Trump confirmaron oficialmente la cifra de fallecidos. El único número oficial lo comunicó el gobierno de Cuba el domingo por la noche, cuando dio a conocer la muerte de 32 compatriotas mientras prestaban servicio como custodia personal de Maduro.

“Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”, indicaron desde el gobierno cubano y anticiparon que realizarán “las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo”.

El propio Trump confirmó la versión al sostener que “muchos cubanos perdieron la vida, estaban protegiendo a Maduro…”, en una charla con la prensa durante el domingo. Con tono irónico, deslizó que haber ido a trabajar como custodios chavistas “no fue una buena decisión”.

Cómo fue la intervención de Estados Unidos en Venezuela

La incursión de Estados Unidos en Caracas para capturar a Maduro incluyó el despliegue de más de 150 aeronaves que bombardearon los principales cuarteles militares del chavismo.

Entre los medios desplegados se incluyeron helicópteros, cazas F-35 y F-22, bombarderos B-1, drones y aviones cisterna. Tras neutralizar los sistemas de defensa, ingresaron al área los helicópteros que transportaban a la fuerza de asalto, integrada mayormente por efectivos de la Delta Force. Aunque fueron atacadas, las tropas respondieron al fuego y avanzaron hacia el búnker con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro y a su esposa.

Según informaron varios medios estadounidenses, que citaron fuentes del gobierno venezolano, los ataques no se limitaron a Caracas, sino que también alcanzaron instalaciones militares en los estados costeros de Miranda, Aragua y La Guaira.