Durísimo cruce entre Mauro e Ivana Icardi en la red

En los últimos días, Ivana Icardi se calzó el traje de vengadora y liquidó en la red a Wanda Nara, su cuñada, acusándola de alejarla de su hermano, de ser lo peor que le pasó a su familia y de ser la culpable de la crisis que vive Mauro con el Inter. En las últimas horas, el jugador rosarino le respondió a su hermana con un furioso tuit.

La tensa relación entre Ivana y Wanda, que en los últimos días tuvo picos máximos y que parece no tener fin, sumo un nuevo detractor, Mauro.

Respondiéndole a un usuario de Twitter, Ivana Icardi expresó: "¿Comés vidrio o no te pusiste los lentes para leer? Acabo de decir que la plata me la paso por el f... quiero a mi hermano de vuelta, ya sabes, asaditos, cartas, risas, sobrinas ¡todo eso que se disfruta con los hermanos!".

Horas después, desde la cuenta de Mauro Icardi respondieron: "Como esto no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdicias en Twitter con pavadas en ¡TRABAJAR! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en Twitter. ¡Chauu!".

Rápidamente, la ex participante de Gran Hermano respondió: "No me hace falta pedir por ellos porque a cualquiera de los que le hable me responden al teléfono. NO TIENEN UNA VÍBORA ATRÁS que les hace macumbas, y se ve que hace magia también para que se parezcan a ella. Dejá de ser tan tonto y ¡abrí los ojos! Volvé a ser el de antes", le pidió.

Como esto no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdicias en tw con pavadas en TRABAJAR!!! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos tambien, ya que nunca pediste por ellos en tw. Chauu!! — MauroIcardi (@MauroIcardi) 16 de febrero de 2019

La repercusión no tardó en llegar y muchos usuarios opinaron que, en realidad, quien estaba atrás del tuit de Mauro era la misma Wanda.

Tras el cruce, Ivana publicó un tuit de Sports Center que decía que el "Real Madrid desistió de contratar a Mauro por la manera de actuar de su esposa y representante", y agregó: "Después me mandan a trabajar a mí. Para hacer un trabajo del que no tengo ni Fucking idea mejor me quedo en mi casa trabajando con las redes sociales. Al menos no dejo en ridículo a nadie".

Para rematar, la joven, que vive en Italia, compartió con sus seguidores la captura de una nota que hablaba de la mala relación que Maxi tenía con su familia mientras estaba con Wanda. "¿Qué pacto con el diablo hizo esta para que vuelva a pasar lo mismo? En serio.. es un deja vù", sentenció.

Luego de saberse que le habían sacado la capitanía a Mauro y que su relación con el Inter se agrava cada vez más debido a las acciones de Wanda, según aseguran medios italianos, Ivana apuntó contra la rubia y aseguró que todo se trató de "una muerte anunciada" y la culpó del mal momento deportivo que atraviesa su hermano. "Acá las bizarreadas no se permiten", sentenció sobre el manejo de su cuñada en relación al contrato de Mauro y una posible renovación.

Crónica de una muerte anunciada🤦🏻‍♀️ pobre mi hermano, por qué sigue permitiendo esto.. Acá las bizarreadas no se permiten! Si tuviera una persona seria atrás y que lo cuide esto no pasaría... en fin https://t.co/jr90GznFOZ — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 13 de febrero de 2019

Lejos de atacar a su hermano, Ivana le brindó su apoyo: "En las buenas están todos, ahora que se torció un poco la vela, quiero que sepas que acá te voy a estar apoyando. Todas mis buenas energías, tenés mucha gente que te quiere. No bajes los brazos Mauro".

En las buenas están todos, ahora que se torció un poco la vela,quiero que sepas que acá te voy a estar apoyando!!! Todas mis buenas energías♥️tenés mucha gente que te quiere! No bajes los brazos @MauroIcardi 🥇 — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 13 de febrero de 2019

Por otro lado, en una extensa catarsis, la joven aseguró que no se trata de un "caprichito de hermana celosa", sino que ella estaba contando "la verdad". Además, aseguró que su papá se vendió por dinero.

Ivana Icardi, enfurecida con Wanda Nara.

Fuente: Exitoína