La hermana de Mauro Icardi denunció amenazas

Ivana Icardi, la hermana de Mauro, viene criticando hace tiempo actitudes de su cuñada Wanda Nara, llegando a defender a Maxi López en la contienda que tiene la expareja: "Otro más víctima de las pelotudeces de esta mina. Tiene... en el cerebro. ¿Qué se puede esperar? Después habla de la maldad del mundo y todas esas cosas... Es de psiquiátrico. No sé cómo mi hermano se lo permite... en fin”.

Este jueves, la ex Gran Hermano denunció amenazas en su cuenta de Twitter: "Me acaban de amenazar, se ve que hay alguien que no quiere que siga contando toda la verdad. Él que nada debe, ¿nada teme no? No me das miedo, ya me amenazaste antes de entrar a GH (Gran Hermano), cuando fui a la TV acá en Italia y ahora. Acordate que opinar es libre".

Si bien no explicitó de quién se trata, todos los indicios apuntan a Wanda.

Me acaban de amenazar, se ve que hay alguien que no quiere que siga contando toda la verdad 🤷🏻‍♀️ el que nada debe, nada teme no? 😂 No me das miedo, ya me amenazaste antes de entrar a GH, cuando fui a la tv acá en Italia y ahora. Acordate que opinar es libre 😊 — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 7 de febrero de 2019

Hasta amenazandome, me dice que me va a sacar plata! Quién será? 🤦🏻‍♀️ Dios mío, como te dolió que alguien te saque la careta eh 🤣, ya destrozaste una familia! No vas a destrozar otra más — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 7 de febrero de 2019