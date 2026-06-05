Dónde vivía el Indio Solari: la casa de Parque Leloir donde encontró refugio y privacidad.

Carlos Alberto "El Indio" Solari falleció a los 77 años. Tuvo una vida privada de total hermetismo y convirtió una exclusiva propiedad ubicada en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó, en su principal refugio. Allí desarrolló gran parte de su vida familiar junto a su esposa Virginia y su hijo, lejos de los focos mediáticos que acompañaron su carrera artística.

La residencia se caracteriza por amplios espacios verdes, estrictas medidas de seguridad y una ubicación que le permitió mantener la privacidad que siempre buscó.

Uno de los espacios más importantes de la casa fue Luzbola, el estudio de grabación donde el músico trabajó en distintos proyectos artísticos. Allí continuó componiendo, grabando y desarrollando material tanto para su carrera solista como para Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Según distintas entrevistas, el estudio se transformó en una pieza fundamental de su rutina cotidiana y en el lugar donde pasaba buena parte de sus jornadas creativas.

La obsesión por la seguridad y el bajo perfil

Con el paso de los años, Solari manifestó en varias oportunidades su preocupación por la seguridad y por las dificultades que le generaba la enorme popularidad alcanzada desde su etapa en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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La propiedad contaba con sistemas de vigilancia y perros de guardia. El propio músico había contado que prefería los ovejeros alemanes por su capacidad de protección y compañía.

Además, era habitual que intentara pasar desapercibido cuando salía de su hogar utilizando gorras, anteojos oscuros y distintas prendas para evitar ser reconocido.

Una vida cada vez más reservada

El cantante reconoció en numerosas entrevistas que la exposición pública le resultaba difícil de sobrellevar. Con el tiempo redujo considerablemente sus apariciones y eligió una vida mucho más tranquila y alejada de los grandes eventos sociales.

Su esposa, Virginia, también relató en distintas oportunidades las complicaciones que implicaba para el artista desplazarse por espacios públicos debido al permanente reconocimiento de sus seguidores.

El lugar donde podía sentirse anónimo

Aunque Parque Leloir fue durante años su principal residencia, Solari también expresó en varias entrevistas su afinidad por la ciudad de Nueva York. Según contó, allí encontraba la posibilidad de caminar por las calles junto a su familia sin ser identificado constantemente.

Esa sensación de anonimato contrastaba con la enorme popularidad que mantenía en Argentina, donde continúa siendo una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.