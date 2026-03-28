Dolor en Hollywood por la muerte de un icónico actor de Volver al Futuro
El intérprete que inmortalizó al villano de Broadway y al jefe de Tom Cruise en Top Gun falleció en Nueva York; su familia confirmó el deceso.
El mundo del cine recibió un bombazo el jueves 26 de marzo con la confirmación del fallecimiento de James Tolkan. El actor, que se convirtió en un ícono cultural gracias a su interpretación del implacable subdirector Strickland en la saga de Volver al Futuro, partió a los 94 años en su residencia de Saranac Lake, Nueva York.
La noticia, que ya recorre los principales portales de streaming y espectáculos, marca el fin de una era para quienes crecieron viendo sus memorables personajes de autoridad en la pantalla grande.
De jefe de Tom Cruise a contador corrupto: una trayectoria estelar
Tolkan no fue un improvisado en la industria. Antes de estar en la mira de los grandes directores, sirvió en la Marina durante la Guerra de Corea y luego se pulió bajo la tutela de leyendas como Stella Adler y Lee Strasberg. Su debut en 1960 fue apenas el comienzo de un camino que lo llevó a ser el suplente de Robert Duvall en Broadway antes de dar el gran salto.
En 1985, su vida cambió para siempre cuando se puso en la piel de Gerald Strickland en Back to the Future, papel que repetiría en las secuelas, demostrando una versatilidad única para la comedia y el drama.
Pero su legado va mucho más allá de Hill Valley. Un año después del éxito de Michael J. Fox, Tolkan se calzó el traje de comandante para ser el jefe de Tom Cruise en Top Gun. Su rostro se volvió indispensable en clásicos como Serpico, junto a Al Pacino, y Dick Tracy, donde interpretó a un contador inolvidable.
En sus últimos años, alejado de los flashes, se refugió en su casa de Saranac Lake junto a su esposa Parmelee, con quien compartió más de cincuenta años de amor, rodeado de su preciada colección de arte. Hoy, el cine despide a uno de esos actores secundarios que, por peso propio, siempre fueron protagonistas.