Dolor en Hollywood por la muerte de un icónico actor de Volver al Futuro

El intérprete que inmortalizó al villano de Broadway y al jefe de Tom Cruise en Top Gun falleció en Nueva York; su familia confirmó el deceso.

El mundo del cine recibió un bombazo el jueves 26 de marzo con la confirmación del fallecimiento de James Tolkan. El actor, que se convirtió en un ícono cultural gracias a su interpretación del implacable subdirector Strickland en la saga de Volver al Futuro, partió a los 94 años en su residencia de Saranac Lake, Nueva York.

james tolkan fallecimiento (3) James Tolkan será recordado por siempre como el estricto Sr. Strickland en la trilogía de Volver al Futuro. IMDB La noticia, que ya recorre los principales portales de streaming y espectáculos, marca el fin de una era para quienes crecieron viendo sus memorables personajes de autoridad en la pantalla grande.

De jefe de Tom Cruise a contador corrupto: una trayectoria estelar Tolkan no fue un improvisado en la industria. Antes de estar en la mira de los grandes directores, sirvió en la Marina durante la Guerra de Corea y luego se pulió bajo la tutela de leyendas como Stella Adler y Lee Strasberg. Su debut en 1960 fue apenas el comienzo de un camino que lo llevó a ser el suplente de Robert Duvall en Broadway antes de dar el gran salto.

james tolkan fallecimiento (2) Tolkan en sus años de formación en el Actors Studio, donde aprendió el método interpretativo que lo consagró. IMDB En 1985, su vida cambió para siempre cuando se puso en la piel de Gerald Strickland en Back to the Future, papel que repetiría en las secuelas, demostrando una versatilidad única para la comedia y el drama.

james tolkan fallecimiento (1) El actor tuvo una larga y excelente carrera en la actuación. IMDB Pero su legado va mucho más allá de Hill Valley. Un año después del éxito de Michael J. Fox, Tolkan se calzó el traje de comandante para ser el jefe de Tom Cruise en Top Gun. Su rostro se volvió indispensable en clásicos como Serpico, junto a Al Pacino, y Dick Tracy, donde interpretó a un contador inolvidable.