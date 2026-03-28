Ni largas ni aburridas: las dos nuevas series de Netflix perfectas para maratonear

La plataforma da la bienvenida a un true crime basado en hechos reales y un thriller psicológico que fueron aprobados por la crítica.

Netflix renueva su catálogo con dos estrenos de pocos capítulos, ideales para maratonear en pocos días. Aunque no comparten temática ni equipo creativo, ambas producciones apuestan por historias intensas y atrapantes.

Una de las novedades es Homicidio: Nueva York, una serie documental creada por Dick Wolf, reconocido por franquicias como La Ley y el orden. La producción reconstruye casos reales de asesinatos ocurridos en la ciudad, con testimonios de detectives y familiares de las víctimas. Entre las participaciones destacadas aparece Barbara Butcher, una figura reconocida dentro del género true crime.

La crítica recibió de forma positiva la serie, con elogios a su nivel de producción y la crudeza de los testimonios. Sin embargo, algunos señalan que incluye escenas e imágenes sensibles, por lo que no es apta para todo público.

Mirá el tráiler de Homicidio Tráiler oficial Homicidio Netflix YouTube @NetflixEspana La segunda serie de Netflix La otra novedad es Algo terrible está por suceder, una ficción de terror atmosférico que sigue a Rachel y Nicky durante la semana previa a su boda. Lo que debería ser un momento feliz se transforma en una experiencia inquietante cuando la protagonista comienza a tener una fuerte sensación de peligro.

Algo terrible está por suceder La nueva serie de los hermanos Duffer. Netflix El elenco incluye a Camila Morrone, Adam DiMarco y Jennifer Jason Leigh. Además, la serie cuenta con la producción de los hermanos Duffer Brothers, responsables del éxito Stranger Things.