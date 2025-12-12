Disney en Latinoamérica: se creará un gran parque mágico al estilo Miami en pleno Brasil y con entrada libre

Por primera vez, la compañía Disney replicará sus famosas experiencias de Miami en América Latina y anunció un gran evento exclusivo.

Navidad se festejará en Brasil con los personajes de Dsieny. / Walt Disney World

El gigante del entretenimiento, Disney, prepara un movimiento sin precedentes en América Latina. La empresa anunció el desembarco de un parque temático especial y de acceso libre que transformará un espacio icónico de Brasil en un escenario mágico, una propuesta directamente inspirada en las celebraciones que la marca suele organizar en Estados Unidos.

El parque mágico: Curitiba, la ciudad elegida El evento histórico se desarrollará en diciembre de 2025 y tiene una sede confirmada: Curitiba, capital del estado de Paraná. La ciudad fue cuidadosamente seleccionada por su arraigada tradición en las fiestas de fin de año, su infraestructura cultural y su capacidad demostrada para acoger eventos de gran envergadura.

disney navidad (3) El Parque Barigüi en Curitiba, el lugar elegido por Disney para su primer parque temático en Latinoamérica. Walt Disney World Entre el 5 y el 23 de diciembre, el Parque Barigüi será intervenido, cubriendo una superficie colosal de aproximadamente 78.000 m². El concepto principal será el "Parque Mágico", un recorrido gratuito y al aire libre diseñado para el disfrute de toda la familia.

Los visitantes podrán disfrutar de túneles cubiertos de luces con ambientación especial, impresionantes esculturas diseñadas para la fotografía, y un monumental árbol navideño de 35 metros de altura. Como gran atractivo visual, se erigirá una figura gigante del ratón Mickey Mouse que alcanzará los seis metros. Además, habrá espacios inspirados en las películas más icónicas del catálogo de la compañía.

disney navidad (2) Mickey Mouse de 6 metros, una de las atracciones visuales del nuevo "Parque Mágico" gratuito. Walt Disney World El acceso a este Parque Mágico será completamente gratuito, aunque se recomienda reservar el ingreso con antelación debido a la alta demanda esperada. Como complemento, el público podrá disfrutar del Disney+ Open Air, un cine al aire libre con proyecciones diarias de clásicos, reafirmando el compromiso de ofrecer una experiencia accesible para los visitantes de toda la región.