Disney en Latinoamérica: se creará un gran parque mágico al estilo Miami en pleno Brasil y con entrada libre
Por primera vez, la compañía Disney replicará sus famosas experiencias de Miami en América Latina y anunció un gran evento exclusivo.
El gigante del entretenimiento, Disney, prepara un movimiento sin precedentes en América Latina. La empresa anunció el desembarco de un parque temático especial y de acceso libre que transformará un espacio icónico de Brasil en un escenario mágico, una propuesta directamente inspirada en las celebraciones que la marca suele organizar en Estados Unidos.
El parque mágico: Curitiba, la ciudad elegida
El evento histórico se desarrollará en diciembre de 2025 y tiene una sede confirmada: Curitiba, capital del estado de Paraná. La ciudad fue cuidadosamente seleccionada por su arraigada tradición en las fiestas de fin de año, su infraestructura cultural y su capacidad demostrada para acoger eventos de gran envergadura.
Entre el 5 y el 23 de diciembre, el Parque Barigüi será intervenido, cubriendo una superficie colosal de aproximadamente 78.000 m². El concepto principal será el "Parque Mágico", un recorrido gratuito y al aire libre diseñado para el disfrute de toda la familia.
Los visitantes podrán disfrutar de túneles cubiertos de luces con ambientación especial, impresionantes esculturas diseñadas para la fotografía, y un monumental árbol navideño de 35 metros de altura. Como gran atractivo visual, se erigirá una figura gigante del ratón Mickey Mouse que alcanzará los seis metros. Además, habrá espacios inspirados en las películas más icónicas del catálogo de la compañía.
El acceso a este Parque Mágico será completamente gratuito, aunque se recomienda reservar el ingreso con antelación debido a la alta demanda esperada. Como complemento, el público podrá disfrutar del Disney+ Open Air, un cine al aire libre con proyecciones diarias de clásicos, reafirmando el compromiso de ofrecer una experiencia accesible para los visitantes de toda la región.
Aunque el recorrido temático es libre, el calendario incluye una actividad con costo: "Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable". Este espectáculo principal contará con más de 30 artistas, música original y efectos especiales de puesta en escena al nivel de los grandes shows internacionales. Las funciones se realizarán entre el 16 y el 23 de diciembre en un centro de eventos cercano al parque. Las entradas se agotaron rápidamente online, aunque se habilitaron cupos populares mediante acuerdos con las autoridades locales.