Moana: la versión real que Disney estrena en 2026 ya tiene cara

El tráiler de Moana también brinda un breve vistazo a los Kakamora, los piratas del coco. Disney confía en este adelanto.

Disney ha liberado por fin el primer adelanto de la versión de acción real de Moana, una historia inspirada en las ricas culturas del Pacífico. La entrega, que llegará a las salas en 2026, promete revivir la magia de la animación. Una nueva aventura de exploración está por comenzar con gran emoción.

Así será Moana en el live action La actriz australiana Catherine Laga'aia, de solo 18 años, interpreta a la valiente exploradora polinesia. El tráiler muestra a Laga'aia en la icónica escena de la joven en su balsa. Justo en ese momento inicia su viaje a través de los vastos océanos. La elección de la actriz ha generado gran expectativa entre el público.

Moana es una de las películas más exitosas de Disney La estrella Dwayne Johnson vuelve a su papel del semidiós Maui, un personaje fundamental. Johnson es el único actor que repite el rol de la película animada original. En este adelanto, al semidiós solo se le ve de espaldas, manteniendo el misterio. Su regreso asegura la presencia de su carisma inconfundible en pantalla.

El primer vistazo al live action nos transporta a la hermosa isla de Motunui, el hogar de Moana. La recreación de este lugar paradisíaco luce espectacular. La secuencia de la joven zarpando sola en su balsa es uno de los momentos más esperados. Los fans de la historia desean ver más localizaciones del Pacífico.