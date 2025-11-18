El mejor lugar para poner el router de Wi Fi y que llegue a toda la casa

Expertos recomiendan ubicar el router en un punto central y elevado de la casa para mejorar la señal de Wi Fi.

Tener buena conexión a internet es clave en cualquier hogar, pero muchas veces el problema no está en el servicio contratado sino en dónde colocamos el router. La ubicación del dispositivo puede marcar la diferencia entre una señal débil y un Wi Fi que cubra toda la casa.

El punto central es la clave El router emite la señal en todas direcciones, por lo que si lo colocamos en una esquina o en un cuarto apartado, gran parte de la cobertura se pierde. Lo ideal es ubicarlo en un punto central de la vivienda, para que la señal se distribuya de manera uniforme.

internet4 La altura y la ausencia de obstáculos son claves para mejorar la cobertura de Wi Fi. QuillBot Router elevado y despejado La altura importa: colocarlo sobre una repisa o mueble, lejos del suelo, mejora la propagación. También conviene evitar rincones cerrados, armarios o detrás de objetos grandes, porque bloquean la señal.

Lejos de interferencias Otro consejo es mantenerlo alejado de electrodomésticos como televisores, microondas o parlantes, que generan interferencias electromagnéticas. Tampoco es recomendable ponerlo cerca de ventanas o balcones, ya que gran parte de la señal se pierde hacia afuera.

Materiales que bloquean Paredes gruesas, metales y espejos pueden reducir la cobertura. Por eso, lo mejor es ubicar el router en un espacio abierto y con menos obstáculos.