Deuda millonaria: la fuerte acusación que pesa sobre el matrimonio Caniggia

Siempre hizo ostentación de su vida. Sin embargo, según trascendió en las últimas horas, la realidad de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no es precisamente la que la mujer del ex delantero de la Selección Argentina pretende mostrar.

Según un informe que presentó Facundo Pastor en Pamela a la Tarde, el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América, el matrimonio estaría usurpando la casa en la que vive en Marbella, ya que según el inglés que les alquila la misma deben una suma de 500 mil euros.

"Los Caniggia están usurpando una casa en Marbella, pagaron el alquiler hasta un determinado tiempo y a partir de ese momento dejaron de pagarlor. Deben, según el denunciante, 500 mil euros de alquiler, pero lo que es peor: no se quieren ir de la casa", arrancó el periodista.

"Estuvimos en Marbella, estos son los primeros escritos que un matrimonio de ingleses, Mike Partridge, un documento que le manda a Claudio Paul Caniggia y a Mariana Belen Solange Nannis que encabeza con una notificación de desalojo. El matrimonio les avisa a el matrimonio Caniggia que se tienen que ir de la casa, que la necesitan, ya no van a continuar con el contrato de arrendamiento y les dan cinco días para irse y, los Caniggia no responden", continuó.

"El matrimonio de ingleses, dueños de esta tremenda mansión en Marbella, va a la justicia de España. Esta carta que le manda es para notificar, una notificación de desalojo que necesitan la propiedad en forma inminente y les dan un plazo de cinco días para realizar una inspección en la casa. Los Caniggia no responden la notificación, no se van de la vivienda, tampoco pagan el alquiler, con lo cual todo termina en un juzgado de primera instancia de Marbella", concluyó Pastor.

El ciclo también presentó la palabra de Mike Partridge, el denunciante. "Dejaron de pagar hace tres años, alquilaron la casa por cinco años y solo pagaron dos años, dejaron de pagar el alquiler en 2016. Así que hay una orden de desalojo porque ya estamos en 2019″, explicó.

"Ellos no van a admitirlo pero el contrato está rescindido por esto desde 2016. Los Caniggia no me pidieron permiso para filmar en la casa y filmaron sin autorización en la casa. No hay dudas que eso es ilegal. Nannis está mintiendo cuando dice que es su casa. Eso es mentira. De hecho, es mi casa de fin de semana. Ellos aparentan que la casa es de ellos porque si ves la casa, ves que es una casa muy linda y hacen uso sin poner dinero, así que esto es lo que esta gente hace", los acusó.

El programa también contó con el testimonio de Gonzalo Nannis, hermano de Mariana, con quien mantiene una pésima relación. "Voy a contar algo corto para que se muestre la magnitud de la siniestra ésta. Cuando murió mi vieja -que no me avisaron- mi vieja estuvo un mes internada, yo estaba acá, no me avisaron tanto a mi hermano como a mí. Había algo que no me cerraba. Yo le había prestado una plata importante a mi mamá en el año '96. Mi vieja no me la pagó, tenía que vender una propiedad. Mi hermano me la negaba a mi mamá, mi vieja me entero que muere que estuvo un mes internada y nadie me avisa", expresó.

Fuente: Teleshow

"Me llama la atención que me llamó mi ex mujer cuando salió el tema de había salido algo de Claudio en los medios, que se había filtrado una foto de él con una mujer. Mi hermana llamó a mi ex mujer a ver si yo iba a la televisión y la defendía a ella. Una locura. Si me llama no la defendería, quiero que me devuelva todo lo que me robó", subrayó.