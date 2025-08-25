Emilia se presentó en Miami y un video donde la criticaron sin filtro se viralizó en las diferentes redes sociales.

Emilia Mernes es una de las artistas argentinas más convocantes y una de las cantantes que más reproducciones de su música tiene en el país. Sin embargo, en las últimas horas fue foco de críticas en el inicio de la gira que está realizando en los Estados Unidos, precisamente en Miami.

La artista es muy popular en Argentina y en su gira internacional empezó con el pie izquierdo y recibió durísimas críticas por parte de las personas que adquirieron los tickets para presenciar el espectáculo. Además, no pudo llenar el teatro en el que se presentó en Florida.

Pero lo que más llamó la atención fue el descontento de algunos fanáticos que sí asistieron al concierto en The Fillmore Miami Beach. A través de las redes sociales, varios espectadores expresaron su enojo después de presenciar el show.

Video: Destrozan a Emilia Mernes tras el show en Estados Unidos Destrozaron en redes a Emilia Mernes tras su show en Estados Unidos: el motivo Entre los comentarios, se viralizó un video donde se la puede ver a Emilia luciendo un espectacular vestido con brillos y una crítica lapidaria que deja ver el descontento de algunos fans: "Emilia en Miami. El show más horrible que vi en mi vida".