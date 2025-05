"¿Qué haces tarada?": Malena Pichot defenestró a Emilia Mernes por su baile hot desde el gimnasio

Malena Pichot volvió a prender fuego la escena mediática con una de sus ya clásicas intervenciones filosas, esta vez en torno a la figura de Emilia Mernes y el famoso challenge de Motinha. La comediante fue entrevistada en el programa OLGA, donde no dudó en sumarse al debate iniciado por Fito Páez sobre el reggaetón y el feminismo.

Todo arrancó cuando le consultaron por los dichos del músico rosarino, quien había planteado que muchas artistas “están peleando una cosa y después están bailando otra”, en alusión a posibles contradicciones entre el discurso feminista y ciertas estéticas del género urbano. Sin vueltas, Pichot disparó: “Para mí el reggaetón es una cosa terrible”. Y aunque reconoció que la forma de expresarlo no fue la mejor, dejó en claro que no se sintió ofendida.

Embed - Emilia Mernes bailando Motinha.

Pero lo que realmente hizo estallar las redes fue su comentario sobre el video viral de Emilia Mernes bailando sensualmente sobre una bicicleta de spinning: “A mí me da risa cuando veo a una mina haciendo… en una bici. Me da risa. ¡Quedate quieta, tarada! ¿Qué hacés, estúpida? ¡Quedate quieta!”. La frase, dicha entre risas y con tono burlón, no tardó en dividir opiniones entre quienes la celebraron y quienes la consideraron despectiva.