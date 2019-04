Mónica Farro fue una de las invitadas a Incorrectas (América) para hablar sobre las relaciones violentas. Sin embargo, la discusión viró para el lado de Stefy Xipolitakis, panelista del ciclo, y todo terminó en gritos y reclamos.

La vedette uruguaya recordó la turbulenta relación que tuvo con el productor durante tres años Jorge "Negrito" Luengo, a quien denunció en tv por violencia de género, en 2012. La pareja se separó en 2011 tras la aparición de imágenes que lo mostraban con otra mujer.

En el programa conducido por Moria Casán también se encontraba Xipolitakis, panelista del ciclo, quien mantuvo un affaire con el productor, supuestamente, mientras estaba en pareja con Farro. Lejos de olvidarse del tema, Mónica reflotó aquel enfrentamiento con Stefy y la cruzó en pleno aire de Incorrectas.

" El último año de nuestra relación fue el peor, porque yo lo quería dejar y era la parte más loca de él, me acosaba, me enfermaba, se me aparecía en mi casa todo el tiempo", contaba Farro, cuando de pronto, mirando hacia el panel lanzó: "Él pensaba que tenía posesión sobre mi, pero él me engañaba con todo bicho que pasaba caminando, que después iban y se sentaban en la tele a contar todo… bueno, acá tenes una chica sentada que también estuvo con él".

"La Griega" agarró el guante al instante y respondió: "Yo no soy ningún bicho que pasa caminando, y yo no me senté en ningún lado a contar nada, eso fue algo que dijo mi hermana Vicky, sin querer. Lamento todo lo que viviste, pero no fue mi culpa", dijo Stefy.

Subiendo la apuesta, Farro tiró: "Si te sentís un bicho no es mi problema, vos eras una de las personas que se acostaba con mi novio, en la misma cama donde dormía yo".

Si bien la conductora intentó apaciguar la situación, fue imposible. "¿Te acordás muy bien de todo?", disparó Stefy, a lo que Mónica contraatacó: "Esa parte fue fea porque ustedes dos hicieron todo para que yo la pase mal en esa relación". "Todo lo que estás diciendo está dado vuelta", sentenció la panelista, y le dijo a Mónica que el tema que realmente importaba era el de la violencia de género.

"La agresión que vos estás teniendo conmigo es un tema tuyo. No cortás ni pinchas en mi vida, vos fuiste una de las amantes de mi novio. Fuiste la amante de alguien que yo amaba. Punto. No sé quién sos", afirmó Farro.

Para no seguir con la pelea, Stefy miró a cámara y pidió que ante cualquier situación de violencia, denuncien porque "lo demás es agua", cerró restándole importancia al affaire.

Más tarde Mónica Farro fue por más y se refirió al apelativo de "bicho" con el que se refirió a Stefi Xipolitakis: "Hoy la miro y veo a Michael Jackson, cuando surgió en los medios tenía otra cara, después hicieron (Stefi y Vicky) la carrera que tienen hoy porque me usaron a mí".

Fuentes: Exitoína y Primicias Ya