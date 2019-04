Dady Brieva reafirmó ser víctima de una "operación" en su contra

"Quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan. Quiero que se queden hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no compremos más espejitos de colores", dijo Dady Brieva el año pasado en referencia a la gestión de Mauricio Macri en el programa PH, Podemos Hablar.

A siete meses, sus palabras siguen generando polémica. Invitado nuevamente al ciclo de Andy Kusnetzoff el actor aseguró que no se arrepentía de sus dichos y que hubo una operación mediática en su contra.

"Dije lo que tenía que decir. Una operación… lunes 10 de septiembre: 17 programas hablaron de mí, le dedicaron 3.45 horas durante toda la programación, canales abiertos y de cable, y unos 64 periodistas y panelistas hablaron del tema. Hice un relevamiento", contó el Midachi.

Luego explicó: "Tiene que ver con lo que viene pasando hace tres años conmigo cada vez que me expreso. Debo tener un lugar de expresión popular y contundente que tira por tierra todo el brainstorming creativo que hacen en agencias de ellos, 'duranbarbianas'. No fue al azar… 17 programas, 3.45 horas hablando del tema, si eso no es una operación…".

Para él, muchas de las cosas que se dicen sobre él y su familia tienen que ver con su inclinación política: "Eso fue el año pasado, el sábado 8 había estado acá y es parte de lo que viene. Como cuando la cagué a palos a la 'Chipi' (su mujer), me morí tres veces en Tacuarembó, cuando mi hijo escucha música alta en el edificio".

"¿Es un costo por decir lo que pensás públicamente?", indagó el conductor y el invitado siguió: "Sí. Muchos dicen '¿Dady por qué no te callas que perdés público, vos osos cómico?', ¿pero sabés lo que es haber llegado los que estamos en la mesa para guardarte cosas por perder público? ¿Cómo voy a mentir para no perder público? Es contradictorio, me comporto como soy y como salgo, nunca me vas a ver faltar el respeto".

A pesar del costo que pueden haber tenido sus palabras, él las reafirma: "No me arrepiento, no se me escapan las frases, no soy ningún pelotudo, sé jugar a esto. Sé lo que digo en un medio y qué no digo programa grabado y programa en vivo".