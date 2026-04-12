Cuenta regresiva para la tercera temporada de Euphoria en HBO Max: hora de estreno, capítulos y adelantos

Tras cuatro años de teorías, rumores y una fuerte espera, este domingo marca el regreso triunfal de una de las series más polémicas de la actualidad.

Euphoria, la exitosa serie vuelve a las pantallas de HBO Max bajo la dirección de Sam Levinson, prometiendo ser el cierre definitivo de una saga que ha marcado a toda una generación. El primer episodio, titulado "ÁNDALE", no solo retoma la historia, sino que nos saca de los familiares pasillos de la secundaria East Highland para arrojarnos a un escenario completamente nuevo y hostil.

¿Qué pasará en el primer capítulo? Euphoria season 3 - trailer La tercera temporada da un salto temporal de cinco años. La trama nos sitúa en México, donde Rue Bennett (Zendaya) se encuentra intentando sobrevivir. Ya no se trata únicamente de sus demonios internos y la lucha contra la adicción, sino de una amenaza de muerte real: la sombra de su millonaria deuda con la peligrosa narcotraficante Laurie la ha perseguido fuera de las fronteras de Estados Unidos.

Mientras Rue pelea por su vida en el extranjero, en los suburbios el panorama no es menos intenso. El episodio nos presenta la vida aparentemente perfecta de Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), quienes ahora están comprometidos. Sin embargo, el primer gran conflicto estalla cuando Nate descubre que Cassie ha comenzado a monetizar su imagen como creadora de contenido para adultos. Para ella, esta controvertida decisión representa su única vía de escape y validación en un mundo que la ha sexualizado desde siempre.

Horarios de estreno Para evitar confusiones con los husos horarios y que nadie se tenga un spoiler indeseado, el lanzamiento del capítulo 1 se realiza en formato simulcast.

hbo HBO anuncia la llegada de la última temporada. X /@StreamMaxLA México, Guatemala, Honduras y Costa Rica: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Venezuela, Bolivia, Chile, Rep. Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 p. m. Calendario de episodios de la Temporada 3 UN EUPHORIA Una primera imagen de lo que viene. X / @euphoriaHBO La temporada final mantendrá la estructura de sus entregas anteriores, compuesta por 8 episodios que se estrenarán religiosamente de manera semanal cada domingo.