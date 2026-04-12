Cuenta regresiva para la tercera temporada de Euphoria en HBO Max: hora de estreno, capítulos y adelantos
Tras cuatro años de teorías, rumores y una fuerte espera, este domingo marca el regreso triunfal de una de las series más polémicas de la actualidad.
Euphoria, la exitosa serie vuelve a las pantallas de HBO Max bajo la dirección de Sam Levinson, prometiendo ser el cierre definitivo de una saga que ha marcado a toda una generación. El primer episodio, titulado "ÁNDALE", no solo retoma la historia, sino que nos saca de los familiares pasillos de la secundaria East Highland para arrojarnos a un escenario completamente nuevo y hostil.
¿Qué pasará en el primer capítulo?
La tercera temporada da un salto temporal de cinco años. La trama nos sitúa en México, donde Rue Bennett (Zendaya) se encuentra intentando sobrevivir. Ya no se trata únicamente de sus demonios internos y la lucha contra la adicción, sino de una amenaza de muerte real: la sombra de su millonaria deuda con la peligrosa narcotraficante Laurie la ha perseguido fuera de las fronteras de Estados Unidos.
Mientras Rue pelea por su vida en el extranjero, en los suburbios el panorama no es menos intenso. El episodio nos presenta la vida aparentemente perfecta de Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), quienes ahora están comprometidos. Sin embargo, el primer gran conflicto estalla cuando Nate descubre que Cassie ha comenzado a monetizar su imagen como creadora de contenido para adultos. Para ella, esta controvertida decisión representa su única vía de escape y validación en un mundo que la ha sexualizado desde siempre.
Horarios de estreno
Para evitar confusiones con los husos horarios y que nadie se tenga un spoiler indeseado, el lanzamiento del capítulo 1 se realiza en formato simulcast.
- México, Guatemala, Honduras y Costa Rica: 7:00 p. m.
- Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p. m.
- Venezuela, Bolivia, Chile, Rep. Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 p. m.
Calendario de episodios de la Temporada 3
La temporada final mantendrá la estructura de sus entregas anteriores, compuesta por 8 episodios que se estrenarán religiosamente de manera semanal cada domingo.
Capítulo 1: "ÁNDALE" (12 de abril de 2026)
Capítulo 2: "AMERICA MY DREAM" (19 de abril de 2026)
Capítulo 3: "THE BALLAD OF PALADIN" (26 de abril de 2026)
Capítulo 4: "KITTY LIKES TO DANCE" (3 de mayo de 2026)
Capítulo 5: "THIS LITTLE PIGGY" (10 de mayo de 2026)
Capítulo 6: "STAND STILL AND SEE" (17 de mayo de 2026)
Capítulo 7: "RAIN OR SHINE" (24 de mayo de 2026)
Capítulo 8: "IN GOD WE TRUST" (31 de mayo de 2026 - Final de temporada)