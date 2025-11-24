Cristina Pérez reveló el llamativo dato económico que dejó este fin de semana largo

Cristina Pérez puso este lunes en énfasis un llamativo dato económico que se desprende de este fin de semana largo, con alentadoras cifras que podrían tomarse como un presagio sobre el destino de la temporada de verano.

"Esto no parece un feriado, salvo por los números que enseguida vamos a empezar a contar, ya tenemos un pequeño resumen de este fin de semana extra large", comenzó la conductora en referencia a la cantidad de turistas que llegaron en estos días a la ciudad de Mar del Plata.

Luego Cristina Pérez enfatizó: "Creo que puede ser un anticipo de la temporada, pero también que toda noticia sobre consumo la leemos en otro plano, porque sabemos que la economia estuvo frenada fuerte en el mes de las elecciones".

Concretamente, casi 160.000 turistas arribaron a la mencionada ciudad balnearia desde este viernes, cifra que que representa el mejor fin de semana largo para La Feliz en los últimos 15 años.

Junto a sus compañeros de LN+, Cristina Pérez hizo un análisis sobre los el número de visitantes que recibió Mar del Plata en estos días, y los comunicadores reconocieron que a diferencia de otros feriados que se extendieron durante tres días, el de esta ocasión abarcó cuatro jornadas.

En cuanto a la ocupación hotelera, en el canal de noticias indicaron que entre los destinos turísticos nacionales se destacaron Termas de Río Hondo e Iguazú con un 90%, seguidos por Ciudad de Buenos Aires con 85%, mientras que tanto Córdoba como Mendoza tuvieron un indicador de 80%.

Sin embargo, le mejor performance la conquistó la Costa Atlántica con un 95% de ocupación hotelera, dato de la economía que ilusiona a empresarios y comerciantes de las ciudades balnearias argentinas.

Cristina Pérez y la expectativa por la reactivación de la economía

Por otro lado, en comparación con el mismo fin de semana largo de años anteriores, en LN+ apuntaron que el gasto total de los turistas creció un 34%. Con estos datos, los periodistas preanunciaron que esta temporada de verano podría ser "mucho mejor" que la anterior.

Más allá de los números de estos días en Mar del Plata, Cristina Pérez aseguró sobre el presente de la economía: "Hubo un leve despegue del consumo masivo en el mes de octubre a pesar de ser un mes de elecciones, de muchísima incertidumbre, pero obviamente como la actividad económica se había parado con un frenazo muy profundo, y se detectaba en todos los sectores, estamos tratando de seguir latido a latido lo que vaya pasando".