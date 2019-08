Con tristeza, Griselda Siciliani reveló por quién votó en las PASO

Giselda Siciliani reveló a quién votó en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado domingo, y expresó su tristeza al contar por qué eligió el espacio político que terminó introduciendo en la urna.

Invitada en Confrontados (El Nueve), la actriz comentó que fue a sufragar para manifestarse en contra del proyecto político del oficialismo.

“Voté a Alberto Fernández, pero no soy… no sé cómo explicarlo bien. No me siento representada por ninguna fórmula, con ningún partido, me encantaría poder ponerme una camiseta y votar a favor, pero en la verdad es que yo voté en contra de algo”, sostuvo la participante del Súper Bailando 2019.

“Me encantaría que todos tengamos esa posibilidad –y muchos la tienen, por supuesto, y se sienten representados- pero a mí no me pasa desde hace muchísimo tiempo, voto siempre en contra y me parece que son (los políticos) muy pobres”, aseguró con mucho pesar la actriz.

A pesar de lamentar tener que votar a la fórmula del Frente de Todos con el objetivo de que Mauricio Macri deje de ser el presidente de la República Argentina, Siciliani aseguró que le pareció muy bueno el resultado de los comicios. “El pueblo vio una realidad que está pasando y que no le gusta”, indicó, aunque también remarcó que le encantaría que haya más opciones para elegir.

“Voté en contra de un proyecto y lamentablemente no debería ser así”, reflexionó Griselda en el programa conducido por Rodrigo Lussich y Carla Conte. Cuando el panelista Guillermo Pardini le preguntó a la actriz sobre si votó al peronismo por Alberto Fernández o por Cristina Fernández de Kirchner, ella contestó: “No soy capaz de analizar eso porque voté en contra de Macri”.

“No tengo un análisis, pero si me preguntan a quién voté, lo digo”, sentenció Siciliani.

Tras la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones primarias, hubo mucha repercusión en la farándula. El actor Alfredo Casero insultó al pueblo argentino por no haber votado al oficialismo, Verónica Lozano festejó el triunfo del binomio Fernández – Fernández, Flor Peña publicó una foto hot, y el periodista K Diego Brancatelli se burló de María Eugenia Vidal por la dura derrota que sufrió contra Axel Kicillof.

Fuente: Exitoína