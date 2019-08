Cómo fue el encuentro de Verónica Lozano y Lenny Kravitz en el sauna de un hotel

Verónica Lozano contó en televisión la anécdota con el músico estadounidense Lenny Kravitz con quien compartió un rato en el sauna del Hotel Faena de Buenos Aires en el año 2004.

"Sí, estuve en un sauna con Lenny Kravitz. En un hotel. Fuimos a verlo con Pao, una amiga que amo, en 2004. Entonces quien traía a Lenny cuando termina el show vamos todos al Hotel Faena, y nos pregunta quién habla inglés. Yo me ofrecí. Entonces nos dice que estaba en el sauna. Era todo polémico", dijo en el ciclo PH que conduce Andy Kusnetzoff.

"Yo la miro a Paola y le digo ¡vamos´. No vamos a hacer nada que no tengamos ganas de hacer. Entramos en bata. Estaban todos en toalla. Yo tenía mucho calor porque me había dejado el jean. No tenía actitud de acoso ni nada", comentó la conductora de Cortá por Lozano. En tanto añadió que entre ambos no pasó nada y que el artista es bastante creído.

"No nos dio bola, ni nos habló, aparte afuera había un chico que a mi me gustaba y no me daba bola. Entonces yo dije ´con esto lo mato´. Nos cagamos de calor, yo tengo asma, salí muy desmejorada y tenía peluquita, la peluca tomó otra dimensión y no hay nada excitante. No tiene remate", finalizó.

