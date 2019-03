Verónica Lozano explicó por qué se fue Nicole Neumann de su programa

Verónica Lozano decidió tomarse unas semanas de vacaciones en febrero y volvió al aire de Telefe con su programa, Cortá por Lozano. Durante su ausencia, la producción eligió a Jimena Barón para que la reemplazara. En ese tiempo, Nicole Neumann optó por renunciar al ciclo y, según trascendió, lo hizo porque no quería ser panelista mientras la actriz y cantante conducía, a pesar de que ella misma lo desmintió.

Este jueves, en una nota con Intrusos (en el clip desde 1:12:10), Lozano se mostró muy molesta con su ex compañera de trabajo: "Se fue de vacaciones dos semanas y no tenía permiso del canal ni de la productora. La verdad es que me enojé mucho cuando se fue de vacaciones sin avisar. Cuando retornó, tuvimos una charla con ella".

La conductora contó en la nota cómo fue esa charla: "Venía Jime al programa y yo le pregunto, como soy yo: 'Che, boluda, hay un rumor de que vos no querés venir al programa si está Jimena'. Ella me respondió 'No, no, yo voy a estar'. Entonces le pregunté '¿Vas a venir? Si no te despido hoy'. Y me dijo 'no tengo problema en venir, pero cuando vos vengas'. No es que uno entra y sale cuando quiere de un programa".

"Sí, la desvincularon. No es que haya un problema particular con ella, pero tampoco es modo de laburar estar entrando y saliendo de un proyecto, siendo Nicole o quien sea. Hay ciertas cosas que a mí no me gusta que ocurran laboralmente", explicó.