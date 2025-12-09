Charly García se volvió viral por su inesperada respuesta en plena entrevista en vivo

Por la reciente inauguración de su esquina, Charly García fue entrevistado en un móvil de Telefe Noticias y sorprendió con una de sus respuestas.

Charly García, una de las figuras más emblemáticas del rock argentino, ya tiene su propia esquina en Buenos Aires en la intersección de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, frente al histórico edificio donde vivió el músico.

El homenaje, inaugurado recientemente, incluye una placa oficial de la Legislatura porteña que señala la importancia del lugar. Además, el artista Mariano Cabrera realizó un mural inspirado en las fotografías icónicas que Gabriel Rocca tomó del cantante, decorando un edificio cercano y ofreciendo un recorrido visual que remite a la obra de García.

Por esta razón, Telefe Noticias salió a buscar la palabra del músico. Alejo Santander lo entrevistó cuando llegaba a su hogar y recibió una respuesta que rápidamente se volvió viral.

"¿Qué significa este homenaje para vos que te hicieron en esta esquina tan tuya?", le preguntó el periodista. "Es muy increíble", expresó el artista.

"¿Te lo esperabas?", continuó el cronista. "De esperar, no me lo esperaba", confesó Charly García. Y al ser consultado sobre qué era lo que más le había gustado, respondió: "Y, todo. Es un poco intimidante, ¿no?".