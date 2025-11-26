¿Cambios en El Trece? Afirman que un programa que acaba de empezar podría salir del aire

En canal estaría evaluando rotundos cambios en su grilla y en las últimas horas dieron a conocer una fuerte información.

El Trece se está preparando fuertemente para tener un 2026 muy competitivo y poder pelear mano a mano contra su competencia. Es por esto que los directivos del canal planean una grilla de programación con grandes figuras y, según Tomás Dente, un programa que acaba de empezar podría salir del aire.

En las últimas semanas, los directivos de la señal apostaron por el inicio de un magazine conducido por Moria Casán en la mañana y debutó María Belén Ludueña con Tarde o Temprano. Sin embargo, los números no estarían acompañando al ciclo de la tarde.

Según la información que brindó el periodista Tomás Dente en Entrometidos, están evaluando que Tarde o Temprano termine antes. El programa tenía contrato hasta diciembre del 2026, pero eso podría cambiar con el correr de los días debido a que el rating que está logrando es muy bajo.

Afirman que El Trece prepara fuertes cambios en su programación Captura de pantalla 2025-11-26 171645 El Trece estaría evaluando sacar del aire a María Belén Ludueña. Foto: captura de pantalla X / @forofms. Si esto se confirma, el horario de las 14:45 quedaría vacante y sin programación establecida. En el programa conducido por Tomás Dente, expresaron que quien podría ocupar el horario sería nada más ni nada menos que Moria Casán, quien está logrando números muy positivos en la mañana de El Trece, algo que le estaba costando mucho a la señal.