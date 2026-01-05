Calu Rivero explicó su elección sobre la educación de su hijo y generó un debate

La actriz apostó por un camino no tradicional para Tao, su primer hijo, y dividió opiniones con su decisión.

Calu Rivero volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras compartir una decisión íntima vinculada a la crianza de su hijo mayor, Tao, fruto de su relación con Aito de la Rúa. Fiel a su estilo personal y alejado de los modelos tradicionales, la actriz expuso una elección que no tardó en generar debate y reacciones divididas en redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta Instagram, la artista abrió una ventana a su proceso interno y explicó por qué decidió apartarse de las opciones educativas convencionales. En ese camino, dejó en claro que no se trató de una decisión impulsiva, sino del resultado de una búsqueda profunda y consciente.

Calu Rivero y Tao 2 Tao nació en febrero del año 2023 y sus padres son Calu Rivero y Aíto de la Rúa. Instagram Lacalurivero. "La verdad... probé de todo. Probé jardines, horarios, opciones, nada me cerraba del todo. Y un día pensé, ¿y si esto es su primera escuela? Capaz la escuela no es un edificio. Capaz aparece sola", comienza diciendo la actriz en el clip.

Según relató, esa exploración la llevó a observar con atención las reacciones de su hijo y a priorizar su bienestar emocional por sobre cualquier estructura preestablecida. Fue así como apareció un espacio inesperado que despertó algo distinto en Tao: una escuela de equitación, donde el niño comenzó a mostrarse entusiasmado y conectado con el entorno.

Esto fue lo que dijo Calu Rivero sobre la crianza de su hija Tao Calu Rivero, Crianza Tao En su reflexión, Rivero explicó por qué decidió no insistir con aquello que no fluía de manera natural: "Yo con esto soy muy sensible. No me gusta forzar, ni apurar procesos, ni convencer a un niño de algo que no le dan ganas. Pero había algo que sí veía claro: cada vez que venimos acá... lo veo distintos, contento, tranquilo, con ganas de estar".