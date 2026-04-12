Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación tras manejar bajo los efectos de drogas y alcohol

Luego de las últimas polémicas públicas, la artista pop decidió ponerle un freno a sus excesos y accionó de manera tajante.

El drama parece no darle tregua a la vida de Britney Spears. Después de semanas de tensión y de estar nuevamente en el ojo de la tormenta mediática, la cantante decidió ingresar de forma voluntaria a un centro de rehabilitación para tratar sus problemas de consumo, una movida que busca enderezar su rumbo tras el complicado episodio policial que protagonizó recientemente en la vía pública.

Para entender cómo se llegó a este límite, hay que volver a la noche del 4 de marzo. Esa madrugada, en el condado de Ventura, la patrulla de carreteras de California la interceptó tras recibir llamados al 911 alertando sobre un vehículo que iba acelerando.

El futuro próximo de Britney Spears portada britney spears La artista no logra reflotar su situación personal. Archivo MDZ Las autoridades le realizaron las pruebas de sobriedad en el asfalto y terminó esposada por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Como si el panorama no fuera lo suficientemente complejo, durante el procedimiento los efectivos habrían encontrado una sustancia sospechosa en su auto que todavía está siendo analizada. Tras pasar por el hospital para una extracción de sangre y estar unas horas encarcelada, recuperó la libertad.

Según detalló el portal estadounidense TMZ, la artista finalmente reconoció que había tocado fondo y aceptó internarse en un programa de treinta días para desintoxicarse del alcohol y tratar su dependencia prolongada a ciertos medicamentos, puntualmente el estimulante Adderall.

britney La cantante había anunciado su regreso a los escenarios en enero. Archivo MDZ Por su parte, Cade Hudson, el mánager de la artista, no anduvo con vueltas y reconoció públicamente que el arresto fue un hecho "completamente inexcusable". Aún así, dejó en claro que esperan que este tropezón marque el inicio del cambio que Britney tanto necesita para encarrilarse y poder volver a disfrutar del tiempo con sus hijos.